Винтовой самолет второй день кружит над центром Новосибирска

Над центром Новосибирска второй день подряд летает винтовой самолет. Его заметили вчера, 30 мая, и сегодня, 31 мая.
В чате новосибирских споттеров предполагают, что это может быть АН-24. Новосибирцы отмечают, что самолет пролетает над центром города в сторону Толмачево и обратно, разворачиваясь над Академгородком.
В ЦВО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив отправить официальный запрос, что было сделано корреспондентом редакции.
В начале мая над Новосибирском в сторону аэропорта Толмачево пролетело несколько истребителей.