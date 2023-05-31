freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 80.69
eur 86.51
Тема дняПожар на стройке в «Европейском береге»
Все новости
Все новости

Винтовой самолет второй день кружит над центром Новосибирска

Его замечают и в Академгородке

1 149

Предположительно, над Новосибирском летает АН-24

Поделиться

Над центром Новосибирска второй день подряд летает винтовой самолет. Его заметили вчера, 30 мая, и сегодня, 31 мая.

В чате новосибирских споттеров предполагают, что это может быть АН-24. Новосибирцы отмечают, что самолет пролетает над центром города в сторону Толмачево и обратно, разворачиваясь над Академгородком.

В ЦВО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив отправить официальный запрос, что было сделано корреспондентом редакции.

СамолетТолмачевоАкадемгородокЦВО
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter