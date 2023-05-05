«Насчитала несколько самолетов»: над Новосибирском кружат истребители — что происходит

Именно на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова ведется серийное производство бомбардировщиков Су-34. Это одно из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Сейчас завод входит в объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит ГК «Ростех», сообщается на сайте корпорации. Завод находится в Дзержинском районе Новосибирска.

Партию новых истребителей-бомбардировщиков завод передавал в зону СВО в конце прошлого года.

