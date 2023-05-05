«Насчитала несколько самолетов»: над Новосибирском кружат истребители — что происходит

Над Новосибирском в сторону аэропорта Толмачево пролетело несколько истребителей. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— Я насчитала несколько самолетов. Судя по звуку, их было три или даже четыре. Они пролетели над Дзержинским районом и центром города в сторону Толмачево, — объяснила читательница НГС.
Один из истребителей она сняла на видео.
В пресс-службе ЦВО корреспонденту НГС ответили, что за комментариями нужно обращаться на завод им. Чкалова. Редакция отправила официальный запрос. Ответ будет опубликован после получения.
Именно на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова ведется серийное производство бомбардировщиков Су-34. Это одно из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Сейчас завод входит в объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит ГК «Ростех», сообщается на сайте корпорации. Завод находится в Дзержинском районе Новосибирска.
Партию новых истребителей-бомбардировщиков завод передавал в зону СВО в конце прошлого года.