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Спецоперация на Украине

Фронтовые истребители Су-34 массово вылетели из Новосибирска для участия в СВО

Бомбардировщики уже переданы в ВКС России

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Истребители прошли необходимые испытания

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Партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 передали Вооруженным силам России с Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства России сегодня, 16 ноября.

— Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы. Работа ведется в рамках решений координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Какое конкретно количество самолетов было передано — в релизе не уточняется. Правительство цитирует главу Минпромторга страны Дениса Мантурова:

— Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса — расширение производства, ускорение темпов и увеличение объемов выпуска продукции — ритмично выполняются, — сказал Денис Мантуров.

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Он добавил, что Су-34 — уникальная машина, которая хорошо зарекомендовала себя в ходе реальных боевых действий. До конца года Воздушно-космические силы России должны получить еще партии новых самолетов.

Серийное производство бомбардировщиков Су-34 с 90-х годов прошлого века ведется на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкаловаодном из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Сейчас предприятие входит в объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит ГК «Ростех», сообщается на сайте корпорации. Завод находится в Дзержинском районе Новосибирска.

Восемь лет назад обозреватель НГС попал на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, где посмотрел, как собираются Су-34.

Су-34Завод ЧкаловаИстребители
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