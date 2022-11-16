Фронтовые истребители Су-34 массово вылетели из Новосибирска для участия в СВО

Партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 передали Вооруженным силам России с Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства России сегодня, 16 ноября.

— Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы. Работа ведется в рамках решений координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.