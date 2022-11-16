Фронтовые истребители Су-34 массово вылетели из Новосибирска для участия в СВО

Партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 передали Вооруженным силам России с Новосибирского авиационного завода им.
— Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы. Работа ведется в рамках решений координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.
Какое конкретно количество самолетов было передано — в релизе не уточняется. Правительство цитирует главу Минпромторга страны Дениса Мантурова:
— Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса — расширение производства, ускорение темпов и увеличение объемов выпуска продукции — ритмично выполняются, — сказал Денис Мантуров.
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Он добавил, что Су-34 — уникальная машина, которая хорошо зарекомендовала себя в ходе реальных боевых действий. До конца года Воздушно-космические силы России должны получить еще партии новых самолетов.
Серийное производство бомбардировщиков
Восемь лет назад обозреватель НГС попал на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, где посмотрел, как собираются Су-34.