Бомбардировщик над городом: фоторепортаж с завода, где делают Су-34

Проносящиеся время от времени над головами горожан боевые самолеты вызывают смешанные чувства. Как ни крути, но это орудия поражения, и лучше будет, если им никогда не придется демонстрировать свою мощь в реальном бою. С другой стороны, какое еще новосибирское предприятие делает столь же сложный, высокотехнологичный продукт? И уже само по себе сознание, что эти ревущие в небе машины с самого начала собраны здесь, — вполне достойный повод для гордости за свой город.



В 2019 году корреспонденты НГС посетили также завод компании «Ангиолайн», где делают приборы, которые используются в сердечно-сосудистой медицине.