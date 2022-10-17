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Спецоперация на УкраинеВоенный самолет упал в Ейске

Бомбардировщики Су-34, один из которых упал на жилой дом, собирают в Новосибирске — что о них известно

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Максимальная скорость бомбардировщика — до 1900 км/ч

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Серийное производство бомбардировщиков Су-34, один их которых вечером 17 октября упал на жилой дом в городе Ейске Краснодарского края, с 90-х годов прошлого века ведется на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова — одном из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Сейчас предприятие входит в объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит ГК «Ростех», сообщается на сайте корпорации.

В 2021 году генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь посетил завод с рабочим визитом и осмотрел участки, где идет сборка самолетов.

— На Новосибирском авиазаводе идет сборка как уже зарекомендовавших себя, так и перспективных оперативно-тактических самолетов, которые необходимы нашей стране. Поэтому, с учетом планов по увеличению загрузки, наша совместная с коллективом и руководством завода задача — поддержка эффективной и ритмичной работы предприятия, выпуск качественной продукции, — заявил тогда Юрий Слюсарь по итогам визита.

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Как рассказывали NGS.RU в Минобороны России, Су-34 — фронтовой истребитель-бомбардировщик. Он создан для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также этот самолет может уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. Максимальная скорость полета — до 1,9 тысячи км/ч.

Крупные точки базирования находятся на авиабазах в Челябинске, в Хабаровском крае и Воронеже.

Самолет Су-34 упал в городе Ейске в Краснодарском крае на жилой дом. Известно о погибших и пострадавших. Всё, что известно о ЧП, мы собираем в онлайн-репортаже.

Крушение самолетаПроизводство Су-34ЕйскСпецоперация на Украине
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