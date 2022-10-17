Бомбардировщики Су-34, один из которых упал на жилой дом, собирают в Новосибирске — что о них известно

Крупные точки базирования находятся на авиабазах в Челябинске, в Хабаровском крае и Воронеже.

Самолет Су-34 упал в городе Ейске в Краснодарском крае на жилой дом. Известно о погибших и пострадавших. Всё, что известно о ЧП, мы собираем в онлайн-репортаже.