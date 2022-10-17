Бомбардировщики
Су-34, один из которых упал на жилой дом, собирают в Новосибирске — что о них известно
Серийное производство бомбардировщиков Су-34, один их которых вечером 17 октября упал на жилой дом в городе Ейске Краснодарского края, с
В 2021 году генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь посетил завод с рабочим визитом и осмотрел участки, где идет сборка самолетов.
— На Новосибирском авиазаводе идет сборка как уже зарекомендовавших себя, так и перспективных оперативно-тактических самолетов, которые необходимы нашей стране. Поэтому, с учетом планов по увеличению загрузки, наша совместная с коллективом и руководством завода задача — поддержка эффективной и ритмичной работы предприятия, выпуск качественной продукции, — заявил тогда Юрий Слюсарь по итогам визита.
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Как рассказывали NGS.RU в Минобороны России, Су-34 — фронтовой истребитель-бомбардировщик. Он создан для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также этот самолет может уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. Максимальная скорость полета — до
Крупные точки базирования находятся на авиабазах в Челябинске, в Хабаровском крае и Воронеже.
Самолет Су-34 упал в городе Ейске в Краснодарском крае на жилой дом. Известно о погибших и пострадавших. Всё, что известно о ЧП, мы собираем в онлайн-репортаже.