Горит несколько этажей: самолет упал на жилой дом в Ейске. Онлайн-репортаж

Людмила, местная жительница:



— Когда упал самолет, сын сказал, что начали взрываться еще и машины. Потому что он упал во двор, где стояли припаркованные автомобили. У меня в том доме два человека знакомых живут. Одна по работе, а с другой мы общаемся. Сейчас связи с ними нет — не могу дозвониться. Сын как раз проезжал там. Мороз просто по коже, что там с людьми.