Горит несколько этажей: самолет упал на жилой дом в Ейске. Онлайн-репортаж
Рассказываем все, что известно о трагедии в Краснодарском крае
На жилой дом в Ейске упал самолет. Часть здания охвачена огнем, ЧП случилось на Коммунистической, 20/1. Собираем всё, что известно о происшествии.
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Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов:
- Это серьезное происшествие, безусловно. Вероятнее всего это произошло по одной из двух причин – ошибка пилота или неисправность самолета. Конечно, можно еще говорить о плохом качестве топлива, например, но это уже менее вероятно. Если говорить о диверсии или теракте, то такое тоже возможно – если самолет летел на низкой высоте, то его могли обстрелять из ПЗРК, но это было бы видно с земли.
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Уголовное дело возбуждено по факту крушения Су-34 в Ейске.
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Губернатор Краснодарского края рассказал о последствиях крушения
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях крушения
— В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку, — заявил Кондратьев.
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Людмила, местная жительница:
— Когда упал самолет, сын сказал, что начали взрываться еще и машины. Потому что он упал во двор, где стояли припаркованные автомобили. У меня в том доме два человека знакомых живут. Одна по работе, а с другой мы общаемся. Сейчас связи с ними нет — не могу дозвониться. Сын как раз проезжал там. Мороз просто по коже, что там с людьми.
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Путин поручил главам МЧС и Минздрава выехать в Ейск
Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск, сообщили в Кремле.
Также президент РФ поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета.
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Очевидец передает:
— Там страшное. Полностью горит полдома с первого по девятый этаж. Постоянно [слышны] взрывы, вылетают окна. Сгорело примерно 30 квартир, говорят эмчеэсники по рации. Огонь такой, что на автовокзале люди чувствуют. Всё вокруг оцеплено. Машины не пропускают в ту сторону.
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Прокуратура Краснодарского края ведет проверку по факту падения самолета. На место трагедии выехал краевой прокурор Сергей Табельский.
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МЧС сообщает, что после падения самолета в многоэтажке в Ейске горят этажи с первого по пятый.
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Глава Ейского района Роман Бублик написал у себя в телеграм-канале:
— В городе Ейске произошло ЧП — горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка. Детали происшествия уточняются. Буду держать вас всех в курсе.
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По данным Mash, как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске. Еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Жителям девятиэтажки на Коммунистической, загоревшейся после падения самолета, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщили местные власти.
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Очевидцы сообщают, что пилоты катапультировались. В Сети появилось фото с места ЧП, на котором видно парашютиста.
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— Информация о погибших и пострадавших при ЧП в Ейске уточняется, — ГУ МЧС.
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Огнем охвачены несколько этажей жилой девятиэтажки. На месте до сих пор слышны взрывы.
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На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.
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ТАСС пишет, что из-за падения самолета в 9-этажном доме повреждены как минимум 15 квартир. Огонь охватил 4 этажа.
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Местная жительница Марина сообщила нам:
— Сейчас там всё оцеплено. Там девятиэтажка, как в город въезжаете — возле автовокзала. <...> Это рядом, там слева торговый центр «Меотида», а рядом эта девятиэтажка. Кажется, четырехподъездная. Одна часть горит полностью. Взрывы еще какие-то до сих пор. Сказали, что два пилота выжили.
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Улица Красная в Ейске перекрыта. На Коммунистической пробка.
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Очевидцы рассказали нашим коллегам из «Фонтанки», что увидели:
— Мы стояли на балконе, – рассказала «Фонтанке» читательница Карина, которая находится в Ейске. — Услышали, что самолет какой-то летит. Увидели в отражении окон напротив яркую вспышку. Мы пошли на другой балкон и увидели, что горит дом, несколько подъездов. И продолжаются взрывчики такие, как боекомплект рвется.
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Губернатор Краснодарского края выехал на место ЧП в Ейске, следует из его заявления.
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Площадь пожара в жилом доме в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.
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Комментарий Минобороны РФ
РИА Новости пишет со ссылкой на Минобороны:
«Сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска.
По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета».
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Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале пишет, что, по его данным, это упал Су-34
— Пока основная версия — попадание птиц в двигатели на взлете. Летчики катапультировались. Возможны жертвы среди местных жителей. Ракет на самолете не было, но были снаряды к пушке. Их детонация слышна на видео, — пишет Александр.
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Упал военный самолет
— Упал военный самолет Су-34, — единая диспетчерская служба города.
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