Авиакомпания S7 сокращает расписание — причиной может быть обслуживание американских двигателей

Авиакомпания S7 Airlines на 10–15% планирует сократить расписание полетов c ноября 2023 года по март 2024-го по сравнению с показателями того же периода 2022–2023 годов. Об этом сообщает «КоммерсанЪ» со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.
Как пишет издание, причиной стали проблемы с обслуживанием Airbus A320/А321neo, на которых стоят американские двигатели серии P&W. Сейчас около 20% парка S7, включая 14 из 39 neo, не летает и находится на обслуживании.
По данным источника издания, ремонтом двигателей серии P&W не занимались ни в S7 Technics, ни в Иране, где также обслуживают российский авиапарк.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти занимаются решением проблемы с импортными двигателями для самолетов.
— Эта тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством принимаются меры, эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии, транспортная доступность регионов — это тоже один из абсолютных приоритетов, — сказал на брифинге Дмитрий Песков.
Песков также назвал приоритетным вопрос транспортной доступности между регионами.
Корреспондент НГС направил официальный запрос в S7 Airlines с просьбой прокомментировать ситуации. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее в S7 Airlines прокомментировали ситуацию с запретом на вылет рейсов из Новосибирска в Дубай и Иркутска в Бангкок.