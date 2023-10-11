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Авиакомпания S7 сокращает расписание — причиной может быть обслуживание американских двигателей

Изменения начнут действовать с ноября

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Сейчас около 20% парка S7 находится на обслуживании

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Авиакомпания S7 Airlines на 10–15% планирует сократить расписание полетов c ноября 2023 года по март 2024-го по сравнению с показателями того же периода 2022–2023 годов. Об этом сообщает «КоммерсанЪ» со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

Как пишет издание, причиной стали проблемы с обслуживанием Airbus A320/А321neo, на которых стоят американские двигатели серии P&W. Сейчас около 20% парка S7, включая 14 из 39 neo, не летает и находится на обслуживании.

По данным источника издания, ремонтом двигателей серии P&W не занимались ни в S7 Technics, ни в Иране, где также обслуживают российский авиапарк.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти занимаются решением проблемы с импортными двигателями для самолетов.

— Эта тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством принимаются меры, эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии, транспортная доступность регионов — это тоже один из абсолютных приоритетов, — сказал на брифинге Дмитрий Песков.

Песков также назвал приоритетным вопрос транспортной доступности между регионами.

Корреспондент НГС направил официальный запрос в S7 Airlines с просьбой прокомментировать ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее в S7 Airlines прокомментировали ситуацию с запретом на вылет рейсов из Новосибирска в Дубай и Иркутска в Бангкок.

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