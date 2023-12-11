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Из Новосибирска возобновят авиарейсы в Саратов — когда их запустят

Рейс хотят открыть с 10 января

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Рейс начнут выполнять с 10 января 2024 года.

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Из Саратова запустят авиарейсы в Новосибирск и обратно. Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Гагарин», полеты начнут выполнять с 10 января 2024 года.

Указано, что рейсы планирует запустить авиакомпания S7 Airlines. Самолеты будут летать по направлению два раза в неделю по средам и субботам.

— Авиакомпания S7 Airlines планирует выполнять полеты из Саратова на воздушных судах Embraer 170, вместимостью 78 кресел, — сообщили в пресс-службе.

На сайте аэропорта Толмачево на момент публикации новостного материала отсутствуют данные о прямых рейсах в Саратов. По информации сайта аэропорта «Гагарин», период выполнения авиарейсов — с 10 января по 30 марта.

Авиакомпания S7 Airlines уже вводила прямые авиарейсы из Новосибирска в Саратов. О том, что самолеты будут курсировать по направлению, сообщалось летом прошлого года.

СамолетАэропортS7ТолмачевоПрямые рейсы
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