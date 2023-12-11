Из Новосибирска возобновят авиарейсы в Саратов — когда их запустят

Из Саратова запустят авиарейсы в Новосибирск и обратно. Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Гагарин», полеты начнут выполнять с 10 января 2024 года.
Указано, что рейсы планирует запустить авиакомпания S7 Airlines. Самолеты будут летать по направлению два раза в неделю по средам и субботам.
— Авиакомпания S7 Airlines планирует выполнять полеты из Саратова на воздушных судах Embraer 170, вместимостью 78 кресел, — сообщили в пресс-службе.
На сайте аэропорта Толмачево на момент публикации новостного материала отсутствуют данные о прямых рейсах в Саратов. По информации сайта аэропорта «Гагарин», период выполнения авиарейсов — с 10 января по 30 марта.
Авиакомпания S7 Airlines уже вводила прямые авиарейсы из Новосибирска в Саратов. О том, что самолеты будут курсировать по направлению, сообщалось летом прошлого года.