Из Новосибирска в Пекин вылетел первый самолет после пандемии — билет обратно обойдется в 36 тысяч рублей

НГС направил запрос в авиакомпанию, чтобы узнать, с чем связан рост цен на билеты в Новосибирск из столицы Китая.

Недавно мы писали о том, что Росавиация выдала допуски на полеты из Сибири в город Санья, расположенный на острове Хайнань в Китае.