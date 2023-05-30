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Тема дняПервый самолет улетел в Пекин после пандемии
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Из Новосибирска в Пекин вылетел первый самолет после пандемии — билет обратно обойдется в 36 тысяч рублей

Пассажирские рейсы возобновили впервые после вспышки коронавируса в 2020 году

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Первый рейс запустили вчера ночью

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Авиакомпания S7 выполнила первый рейс из Новосибирска в столицу Китая после пандемии. НГС изучил цены, оказалось, что самый дешевый билет обратно на ближайшую дату обойдется в 36 тысяч рублей.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, первый рейс из Новосибирска в Пекин вылетел вчера, 29 мая, в 23:46. Как ранее сообщили в авиакомпании, самолеты будут летать два раза в неделю по понедельникам и четвергам, вылет из Пекина будет осуществляться по вторникам и пятницам.

Регулярные пассажирские рейсы в Китай возобновили впервые после вспышки коронавируса в феврале 2020 года.

Онлайн-табло аэропорта показывает, что самолет успешно вылетел

Онлайн-табло аэропорта показывает, что самолет успешно вылетел

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Журналист НГС изучила цены на билеты в столицу Китая и обратно в Новосибирск на ближайшие даты. Согласно официальному сайту авиакомпании S7, билет в одну сторону 1 июня на одного человека без багажа обойдется более чем в 19 тысяч рублей. Вылет из Новосибирска запланирован в 20:25, время в полете — 4 часа 25 минут.

Самый дорогой билет в столицу Китая из Новосибирска стоит <nobr class="_">39 тысяч</nobr> рублей

Самый дорогой билет в столицу Китая из Новосибирска стоит 39 тысяч рублей

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При этом билет обратно в Новосибирск из Пекина на 2 июня стоит значительно дороже. Без багажа за одного пассажира придется отдать более 36 тысяч рублей. Обратно время в полете составит 5 часов.

На ближайшие даты самый дешевый билет обратно стоит <nobr class="_">36 тысяч</nobr> рублей

На ближайшие даты самый дешевый билет обратно стоит 36 тысяч рублей

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Но цена на перелет в Новосибирск меньше через неделю, 6 июня, будет стоить дешевле. Из Пекина в Новосибирск одному без багажа можно будет улететь чуть больше чем за 20 тысяч рублей. Время в полете — 4 часа 55 минут.

Спустя 4 дня цена на билеты становится значительно ниже

Спустя 4 дня цена на билеты становится значительно ниже

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НГС направил запрос в авиакомпанию, чтобы узнать, с чем связан рост цен на билеты в Новосибирск из столицы Китая.

Недавно мы писали о том, что Росавиация выдала допуски на полеты из Сибири в город Санья, расположенный на острове Хайнань в Китае.

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