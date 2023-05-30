Из Новосибирска в Пекин вылетел первый самолет после пандемии — билет обратно обойдется в 36 тысяч рублей

Авиакомпания S7 выполнила первый рейс из Новосибирска в столицу Китая после пандемии. НГС изучил цены, оказалось, что самый дешевый билет обратно на ближайшую дату обойдется в
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, первый рейс из Новосибирска в Пекин вылетел вчера,
Регулярные пассажирские рейсы в Китай возобновили впервые после вспышки коронавируса в феврале 2020 года.
Журналист НГС изучила цены на билеты в столицу Китая и обратно в Новосибирск на ближайшие даты. Согласно официальному сайту авиакомпании S7, билет в одну сторону
При этом билет обратно в Новосибирск из Пекина на
Но цена на перелет в Новосибирск меньше через неделю,
НГС направил запрос в авиакомпанию, чтобы узнать, с чем связан рост цен на билеты в Новосибирск из столицы Китая.
Недавно мы писали о том, что Росавиация выдала допуски на полеты из Сибири в город Санья, расположенный на острове Хайнань в Китае.