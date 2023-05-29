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Тема дняДва автомобиля столкнулись в центре Новосибирска
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Две авиакомпании запустят рейсы из Новосибирска на Хайнань — как часто они будут летать на остров

Допуски на осуществление полетов выдала Росавиация

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Допуски выдали авиакомпаниям «Ред Вингс» и «Икар»

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Росавиация выдала допуски на выполнение авиарейсов из Новосибирска в город Санья, расположенный на острове Хайнань в Китае. Соответствующий документ размещен на официальном сайте федерального агентства.

В документе указано, что допуски на полеты в город из Новосибирска выдали авиакомпаниям «Ред Вингс» и «Икар». Рейсы будут осуществлять два раза в неделю.

Кроме Новосибирска, перевозчики будут выполнять рейсы в Санья из таких российских городов, как Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск и другие.

— Сейчас в компании будут ставить рейсы, рассматривать их количество и стоимость. Это займет какое-то время, — сообщила НГС и. о. директор новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. — Юго-Восточная Азия всегда была популярной. Остров Хайнань интересен тем, что очень большой выбор отелей различной категории, можно найти на любой вкус и кошелек.

В начале мая авиакомпания FlyOne Armenia открыла прямые рейсы из Еревана в Новосибирск. Первый полет по маршруту выполнили 3 мая.

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