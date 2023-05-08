Новые прямые рейсы открыли в Новосибирск из Еревана

Авиакомпания FlyOne Armenia открыла прямые рейсы из Еревана в Новосибирск. Как сообщает издание «Интерфакс.Туризм» со ссылкой на пресс-службу компании, первый полет по маршруту выполнили 3 мая.
Отмечается, что FlyOne Armenia осуществляет прямые полеты по маршруту Ереван-Новосибирск-Ереван по средам и пятницам. Организация выступает дочерней компанией молдавского авиперевозчика FlyOne.
Расписание авиарейсов указано на сайте компании FlyOne. Следующий рейс из Еревана в Новосибирск запланирован на 10 мая. Стоимость билета для одного пассажира без багажа составляет 209 евро, или 17 746,19 рубля.
Отметим, на сайте аэропорта «Толмачево» указано, что компания FlyOne Armenia выполняет авиарейсы из Новосибирска в Ереван по средам, пятницам и понедельникам. Маршруты действуют до конца октября. Кроме FlyOne Armenia, из Новосибирска в Ереван можно улететь на авиарейсах S7 Airlines, FlyArna, Shirak Avia и компании «Армянские авиалинии».
В конце апреля авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Новосибирска в Анталью.