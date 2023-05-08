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Новые прямые рейсы открыли в Новосибирск из Еревана

Авиарейсы выполняет компания FlyOne Armenia

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FlyOne Armenia осуществляет прямые полеты по маршруту Ереван-Новосибирск-Ереван по средам и пятницам.

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Авиакомпания FlyOne Armenia открыла прямые рейсы из Еревана в Новосибирск. Как сообщает издание «Интерфакс.Туризм» со ссылкой на пресс-службу компании, первый полет по маршруту выполнили 3 мая.

Отмечается, что FlyOne Armenia осуществляет прямые полеты по маршруту Ереван-Новосибирск-Ереван по средам и пятницам. Организация выступает дочерней компанией молдавского авиперевозчика FlyOne.

Расписание авиарейсов указано на сайте компании FlyOne. Следующий рейс из Еревана в Новосибирск запланирован на 10 мая. Стоимость билета для одного пассажира без багажа составляет 209 евро, или 17 746,19 рубля.

FlyOne Armenia выполняет авиарейсы из Новосибирска в Ереван по средам, пятницам и понедельникам

FlyOne Armenia выполняет авиарейсы из Новосибирска в Ереван по средам, пятницам и понедельникам

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Отметим, на сайте аэропорта «Толмачево» указано, что компания FlyOne Armenia выполняет авиарейсы из Новосибирска в Ереван по средам, пятницам и понедельникам. Маршруты действуют до конца октября. Кроме FlyOne Armenia, из Новосибирска в Ереван можно улететь на авиарейсах S7 Airlines, FlyArna, Shirak Avia и компании «Армянские авиалинии».

В конце апреля авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Новосибирска в Анталью.

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