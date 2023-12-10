Из Новосибирска в Казахстан возобновляют прямые рейсы — сколько стоит перелёт

Авиакомпания Qazaq Air возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Казахстан. Самолеты начнут летать с 13 декабря, два раза в неделю. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта Толмачево.
Самолеты Bombardier будут летать в Казахстан по средам и воскресеньям. Планируется, что по расписанию авиалайнер вылетит из Усть-Каменогорска в 13:20 и прилетит в Новосибирск в 15:40. Обратный рейс вылетит из Новосибирска в 16:40 и прилетит в Усть-Каменогорск в 17:00. Время местное для каждого аэропорта.
По данным официального сайта Толмачево, билет из Новосибирска на 13 декабря обойдется более чем в 16 тысяч рублей без багажа. Обратно улететь стоит немного дешевле - более 14 тысяч рублей без багажа.
Ранее стало известно, что рейсы из Казахстана в Новосибирск QAZAQ AIR приостановили. Причиной отмены авиакомпания назвала то, что авиационные власти России не выдали разрешение на выполнение международных регулярных полетов по этим направлениям.