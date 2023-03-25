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QAZAQ AIR приостановила полеты из Казахстана в Новосибирск — причиной стала невыдача разрешения Россией

С 26 по 29 марта отменены рейсы Астана — Новосибирск и Усть-Каменогорск — Новосибирск

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Самолеты не будут летать четыре дня

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Рейсы из Казахстана в Новосибирск авиакомпании QAZAQ AIR приостановили на несколько дней. Как рассказали на сайте авиакомпании, отменены рейсы Астана — Новосибирск, Усть-Каменогорск — Новосибирск с 26 марта по 29 марта.

Причиной отмены QAZAQ AIR называет то, что авиационные власти России не выдали разрешение на выполнение международных регулярных полетов по этим направлениям.

— Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания QAZAQ AIR соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам, — написали на сайте авиакомпании.

Пассажирам предложили полный возврат стоимости билетов. Рейсы по направлению Астана — Новосибирск возобновили только 18 февраля. В прошлый раз также причина была связана с невыдачей разрешения.

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