QAZAQ AIR приостановила полеты из Казахстана в Новосибирск — причиной стала невыдача разрешения Россией

Рейсы из Казахстана в Новосибирск авиакомпании QAZAQ AIR приостановили на несколько дней. Как рассказали на сайте авиакомпании, отменены рейсы Астана — Новосибирск, Усть-Каменогорск — Новосибирск с 26 марта по 29 марта.
Причиной отмены QAZAQ AIR называет то, что авиационные власти России не выдали разрешение на выполнение международных регулярных полетов по этим направлениям.
— Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания QAZAQ AIR соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам, — написали на сайте авиакомпании.
Пассажирам предложили полный возврат стоимости билетов. Рейсы по направлению Астана — Новосибирск возобновили только 18 февраля. В прошлый раз также причина была связана с невыдачей разрешения.