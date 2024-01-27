«Красный — это дополнительный зеленый»: два водителя столкнулись на мигающий желтый на перекрестке — кого из них накажут

Жизнь в Новосибирске идет в быстром темпе. Правда, если очень спешить на перекрестке, в итоге можно опоздать везде, а заодно создать пробку, в которой постоят и менее торопливые водители. Незлым тихим словом в итоге помянут и виновника ДТП, и его жертву, не разбираясь, по чьей именно вине встал весь поток — тем более иногда это бывает очень затруднительно. Именно такая авария произошла в минувший понедельник, 22 января на проспекте Карла Маркса: два автомобиля сошлись на перекрестке на мигающий желтый свет. Вроде бы, вина обоюдная. А если нет?
Оживленный переулок Карла Маркса и Космической, 11:55 утра. Неизвестно, куда торопились водители белой Toyota и черного Cherry, но обоим явно не улыбалось ждать, пока горит красный свет, а проспект пересекают пешеходы. Кроссовер пытается закончить маневр, но в этот момент водитель японской иномарки явно решает, что успеет проехать. В итоге — неизбежная встреча.
Неоднозначная авария попала в объектив видеорегистратора одного из участников движения, была опубликована в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте» и немедленно вызвала ожесточенные споры о том, кто же виноват.
— Да тут вообще все просто, Toyota едет прямо, не меняя траекторию, Cherry совершает маневр, — уверен Павел С., — можно сколько угодно спорить, но проезда на красный нет, на любом разборе Cherry будет виноват, такова у нас практика.
— А светофор, по-твоему, для кого стоит и моргает? — удивляется пользователь под ником Турнир Суперлига, — он [водитель Toyota] должен был остановиться перед стоп-линией, это два метра от светофора. Но он, походу, в телефоне, сидел. Вообще, мог взять чуть правее и проехать. По-моему, Cherry не виноват.
— Они ехали оба на один и тот же сигнал светофора, обоюдное, 100%, — предлагает собственную версию автолюбитель, подписавшийся как Петор Степаныч.
— Не совсем так. Для белой Toyota горел запрещающий сигнал светофора, и ее водитель не имел права выезжать на перекресток, — обстоятельно возражает ему подписчик сообщества Дмитрий Алексеевич, — а вот второй автомобиль, согласно пункту 13.7 ПДД РФ, имел полное право на движение, и в данном случае у него уже отсутствовала обязанность уступать дорогу белому автомобилю, что можно обосновать, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда РФ №20 от 25.06.2019 г.
— У нас в Сибе полно водятлов, для которых красный сигнал светофора — это дополнительный зеленый! — эмоционально резюмирует Денис Ч., и, судя по количеству лайков под его комментарием, это общее мнение.
Самое тревожное, что в обсуждении хоть какого-то большинства, одинаково трактующего ПДД, не нашлось, и это грозит повторением встреч на мигающий желтый снова и снова. Чтобы узнать, кто из водителей (а заодно и комментаторов) неправ, журналисты НГС посмотрели запись с автоюристом Марией Соловьевой.
По ее словам, ст. 12.12 КоАП предусматривает широкий спектр наказаний. В случае первого нарушения пункта 6.2 ПДД это будет штраф в размере 1000 рублей. Если в течение года случится повторный проезд на красный или желтый сигнал светофора, то наказание составит 5000 р. Или лишение прав от 4 до 6 месяцев.
— При этом правило уступить дорогу при повороте налево никто не отменял, — заметила Мария Соловьева. — Белый автомобиль заканчивал перекресток на жёлтый сигнал и двигался прямо по главной дороге. Джип поворачивал налево также на желтый сигнал и не убедился в безопасности маневра.
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