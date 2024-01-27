«Красный — это дополнительный зеленый»: два водителя столкнулись на мигающий желтый на перекрестке — кого из них накажут

Неоднозначная авария попала в объектив видеорегистратора одного из участников движения, была опубликована в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте» и немедленно вызвала ожесточенные споры о том, кто же виноват.



— Да тут вообще все просто, Toyota едет прямо, не меняя траекторию, Cherry совершает маневр, — уверен Павел С., — можно сколько угодно спорить, но проезда на красный нет, на любом разборе Cherry будет виноват, такова у нас практика.

— А светофор, по-твоему, для кого стоит и моргает? — удивляется пользователь под ником Турнир Суперлига, — он [водитель Toyota] должен был остановиться перед стоп-линией, это два метра от светофора. Но он, походу, в телефоне, сидел. Вообще, мог взять чуть правее и проехать. По-моему, Cherry не виноват.