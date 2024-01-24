«Хотим справедливости»: родственники погибших в ДТП со скорой заявили о затягивании следствия — в деле много нестыковок

Еще один момент в расследовании вызвает вопросы у всех: почему второй водитель, который находился при исполнении, то есть на рабочем месте, проходит, как свидетель.

— Почему он не подозреваемый? Даже если не известно пока точно, кто был за рулем, он был как водитель в этой командировке, а не как пассажир, — подчеркнул юрист. — То есть он, условно, мог управлять этим транспортным средством, потому что путевка была выписана на двоих.

Родственники погибших опасаются, что сроки для привлечения к уголовной ответственности истекут. Также все это время они не могут обратиться за компенсациями и пособиями — в том числе и на детей.

— Есть ощущение такое, что-либо какой-то противовес есть, что затягивание идет, либо действительно у нас так принято и так небыстро работает система, — добавил Евгений Павлов.

