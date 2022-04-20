«Сказал, что молится за меня, и ушел». Сибирячка 8 раз перевернулась в машине Blablacar и оказалась парализованной — водителя не наказали

Известная в Новосибирске организатор свадеб Лариса Дорожкина попала в страшное ДТП, еле выжила и теперь навсегда прикована к инвалидному креслу. Водитель Blablacar избежал ответственности из-за полицейской волокиты. Следователи прекратили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью за истечением срока давности. Хотя сам виновник аварии дал признательные показания. Как так вышло и что об этом думают женщина и водитель — в материале НГС.

Роковая поездка

В сентябре 2019 года Лариса Дорожкина решила поехать в Кемеровскую область — навестить сестру. Женщина положила в сумку подарочный коньяк и вместе с мамой отправилась к месту встречи с водителем. На месте встречи пассажиров смутило всё: модель машины — старенькие «Жигули» — и то, что кроме них водитель собирался посадить в машину еще двоих человек.

