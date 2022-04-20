«Сказал, что молится за меня, и ушел». Сибирячка 8 раз перевернулась в машине Blablacar и оказалась парализованной — водителя не наказали
Уголовное дело следователи заволокитили и прекратили из-за истечения срока давности
Известная в Новосибирске организатор свадеб Лариса Дорожкина попала в страшное ДТП, еле выжила и теперь навсегда прикована к инвалидному креслу. Водитель Blablacar избежал ответственности из-за полицейской волокиты. Следователи прекратили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью за истечением срока давности. Хотя сам виновник аварии дал признательные показания. Как так вышло и что об этом думают женщина и водитель — в материале НГС.
Роковая поездка
В сентябре 2019 года Лариса Дорожкина решила поехать в Кемеровскую область — навестить сестру. Женщина положила в сумку подарочный коньяк и вместе с мамой отправилась к месту встречи с водителем. На месте встречи пассажиров смутило всё: модель машины — старенькие «Жигули» — и то, что кроме них водитель собирался посадить в машину еще двоих человек.
— Помню, стою, снимаю машину на видео и отправляю в чат друзьям, мол, смотрите, на чём поеду, дай бог вообще доехать. Мы в сердцах посмеялись, я подумала, что не буду корчить из себя королеву, поеду на том, что есть. Мама села вперёд, я — назад, а те двое, которых мы должны были по пути забрать, ехать отказались, к своему счастью, — рассказывает Лариса.
На трассе шофер Фамиль Бахтияров пошел на обгон, но маневр не удался. В результате столкновения со встречным автомобилем «Жигули» перевернулись 8 раз. У мамы Дорожкиной — черепно-мозговая травма и, как впоследствии выяснили, серьезные повреждения руки. У Ларисы были обнаружены множественные переломы и произошел разрыв спинного мозга, что лишило ее способности двигаться, она оказалась парализована и прикована к инвалидному креслу. Сейчас она может двигать только руками.
Женщина нашла в себе силы вести активную жизнь: через несколько месяцев после ДТП она вернулась к работе. 28 лет Лариса работает в сфере свадеб, когда-то давно она была тамадой, а потом переквалифицировалась в свадебного организатора. Какое-то время работала сама на себя, а буквально за год до случившегося решила набрать команду, которая сильно поддержала её в момент отсутствия: ее дело не встало. В отличие от уголовного.
Волокита
10 ноября 2019 года следователь МУ МВД «Юргинский» отказал в возбуждении уголовного дела. Это решение отменила прокуратура. Следователи полиции неоднократно продляли сроки проверки. Завели дело по факту нарушения ПДД, повлекшего тяжкий вред здоровью, лишь в январе 2020. Лариса в это время проходила дорогостоящее лечение.
Водитель «Жигулей» получил статус подозреваемого, а впоследствии — обвиняемого (хотя обвинения так и не были предъявлены). В апреле 2021-го начальник отдела юргинской полиции возвращает уголовное дело для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков. При этом в постановлении (есть в распоряжении НГС) указано, что расследование проведено ненадлежащим образом, поэтому обвинительное заключение не может быть утверждено. Аналогичное постановление издавалось тем же должностным лицом еще несколько раз.
Расследование закончилось прекращением уголовного дела за истечением срока давности. Хотя вина Фамиля Бахтиярова подтверждалась собранными материалами (следует из постановления о прекращении уголовного дела), а сам он дал признательные показания.
— Я считаю, что это настоящее свинство! Либо он дал взятку полицейским, либо они попросту не хотели работать. Других объяснений сложившейся ситуации я не нахожу, — прокомментировала результаты расследования Лариса Дорожкина.
Позиция водителя «Жигулей»
Сразу после аварии брат Фамиля Бахтиярова приехал в больницу к Дорожкиной и вручил ей 50 000 рублей. В течение полугода Лариса получила от водителя еще два перевода: на 6 и 5 тысяч рублей.
— Сам Бахтияров приезжал ко мне в больницу, сказал, что молится за меня, и ушел. Несколько раз писал мне на WhatsApp с обещаниями выслать еще денег, но этого так и не случилось, — говорит Дорожкина.
Сам водитель заявил, что в общей сложности передал Ларисе 80 000 рублей. Признает, что это немного, но обещает наверстать упущенное при первой возможности.
— Чем могу, тем и помогаю. У меня трудности с работой были, но я всё равно в этом году буду материально её поддерживать. Я понимаю: человек в тяжелом состоянии, — сказал НГС Бахтияров.
Лариса Дорожкина сейчас готовит гражданский иск к водителю «Жигулей» с требованием возмещения материального ущерба и расходов на лечение. Ранее статья НГС помогла ей получить современную инвалидную коляску.
В конце 2021 года Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, который впервые вводит уголовную ответственность для водителей, попавшихся на существенных превышениях скорости или нелегальном выезде на встречную полосу: им теперь грозит до 3 лет лишения свободы. Мы спросили экспертов и автоюристов, что это означает на практике и принесут ли изменения в УК РФ больше вреда или пользы.