«Это законодательный абсурд»: эксперты — об уголовной ответственности за многократные нарушения ПДД

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, который впервые вводит уголовную ответственность для водителей, попавшихся на существенных превышениях скорости или нелегальном выезде на встречную полосу: им теперь грозит до 3 лет лишения свободы. Мы спросили экспертов и автоюристов, что это означает на практике и принесут ли изменения в УК РФ больше вреда или пользы.
Что изменится в Уголовном кодексе
Проявится статья 264.2 УК РФ, которая будет сурово наказывать за многократные нарушения трех типов: превышение скорости более чем на 60 км/час, более чем на 80 км/час, а также нелегальный выезд на встречную полосу, кроме случаев объезда препятствия.
Схема наказания будет следующей. Если автомобилист попался на одном из перечисленных нарушений впервые, он получает соответствующее наказание по КоАП, где предусмотрена альтернатива в виде штрафа или лишения водительского удостоверения (определяет суд). Попавшись второй раз, нарушитель получает уже более жесткую статью административного кодекса, которая предусматривает безальтернативное лишение прав, кроме случаев видеофиксации нарушения. А вот если водитель в течение года нарушил в третий раз, ему грозит часть первая статьи 264.2 УК РФ, где предусмотрен целый спектр наказаний, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет или штрафа 200–300 тысяч рублей. Если уже судимый по этой статье водитель попался еще раз, в дело вступает вторая часть той же статьи: максимальный срок лишения достигает 3 лет, штраф — 300–500 тысяч рублей. Всё это очень напоминает статью 264.1 УК РФ, которая наказывает за рецидивную езду пьяным.
Важный момент — к уголовной ответственности могут привлечь водителя, который в течение года попался на разных типах нарушений, например, сначала превысил скорость на 60 км/час, потом на 80 км/час, а в третий раз был пойман за выезд на встречную полосу.
Статья 264.2 УК РФ предусматривает множество видов наказаний: штраф 200–300 тысяч или в размере зарплаты за период до 2 лет, право занимать определенные должности на срок до 3 лет, обязательные работы на срок до 80 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, лишение свободы на срок до 2 лет. Если водитель уже привлекался по этой статье, за следующее нарушение ему грозит еще более жесткая ответственность по 2 части этой же статьи: максимальный срок лишения свободы возрастает до 3 лет.
Учитываются ли автоматические штрафы
В примечании к новой статье сказано, что она не распространяется на случаи, когда нарушение зафиксировано автоматическими комплексами. То есть выявить превышение скорости или выезд на встречку должен инспектор, после чего он же установит личность нарушителя и оформит все процессуальные документы.
Но автоюрист Лев Воропаев считает, что эта норма относится только к последнему (то есть третьему) нарушению, которое уже предполагает уголовную ответственность, тогда как первые два могут быть выявлены в автоматическом режиме.
— Конечно, нужно дождаться вступления закона в силу и посмотреть практику, но предположу, что если, например, водитель дважды был наказан за превышение скорости на величину более 60 км/час под камерами, то он уже находится в зоне риска по этой статье. Но третье нарушение из списка инспектор должен выявить уже лично.
Проект принят Госдумой в третьем чтении и теперь должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Но практика показывает, что на этой стадии законопроекты принимаются без существенных изменений, так что вступить в силу он может уже в следующем году.
Проект «стоп-рейсер»
Член общественного совета при ГУ МВД Москвы, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что инициатива заточена в основном на ловлю «медийных нарушителей»:
— Это прямая реакция государства на участившиеся похождения разных блогеров, которые вряд ли отдают себе отчет в том, что делают, — объясняет он. — Они нарушают ради хайпа, контента и денег от подписчиков. Государство решило, что необходимо таким образом победить это явление.
Но эксперт сомневается, что мера окажется эффективной:
— Никто у этих товарищей права не отбирал: Давидыч (блогер Эрик Китуашвили. — Прим. ред.) отлично чувствует себя за рулем, как и AcademeG (автоблогер Константин Заруцкий. — Прим. ред.), который шашечки устраивает на Aston Martin в Петербурге, стыдливо прикрывая рукой спидометр, равно как и Алан Енилеев (один из первых российских киберспортсменов, автогонщик, в 2006 году чемпион мира в World Cyber Games по Need for Speed, блогер.— Прим. ред.). К ним данная статья пока не применима. Кроме того, на дороге уходят от любой ответственности, ведь коррупцию в рядах ГИБДД никто не отменял, и ставропольский золотой унитаз нам прямо об этом напоминает.
Скептически смотрит на законопроект и вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов:
— Я в шоке и называю такие инициативы законодательным абсурдом. Почему-то у нас появилась мода переводить административный кодекс в уголовный, что неоправданно с точки зрения духа закона. И когда я как юрист читаю это, то всегда вздрагиваю: было административное правонарушение, и вдруг легким движением руки оно превращается в уголовное преступление. Зачем? Если хотели ввести крупный штраф, можно было изменить несколько строк в самом КоАП, а в остальном Уголовный кодекс — это отдельная история, там свои процессуальные нормы, и неясно, зачем их смешивать.
Эксперт сомневается, что данная статья будет широко использоваться:
— Фактически, водителя нужно поймать трижды: это должна быть какая-то целенаправленная ловля или рейд. То есть коснется это водителей, которые ездят по принципу «ни дня без нарушений». Либо мы говорим о персональной мести, когда инспекторы ловят условного Иванова, который ездит по конкретному маршруту и всегда нарушает. Но тут, по-моему, уже идет речь о каких-то клинических случаях, которыми должны психиатры заниматься, а не инспекторы ГИБДД.
Александр Холодов также обращает внимание на коррупционную емкость этого закона:
— Хорошо, если они ориентируются на блогеров-стритрейсеров, а это люди обеспеченные, сколько те предложат инспектору, чтобы избежать уголовного наказания, которое грозит штрафом до 300–500 тысяч рублей?
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что основная мишень законопроекта — лихачи и позеры:
— Обычные штрафы таких автохамов не останавливают, — написал Володин в своем Telegram-канале. — Зачастую ради хайпа в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих. Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы.
Пострадают ли обычные водители?
Но если отлов блогеров с замашками рецидивистов — это более-менее понятная тема, то как быть с обычными водителям, которые попадают в многочисленные ловушки, например, из-за «забытых» на трассе временных знаков, невидимой разметки или просто плохой организации движения? В группе риска оказываются, например, любители автопутешествий и дальнобойщики.
Автоюрист Дмитрий Ларионов считает, что в целом шквала «посадок» не будет, но у инициативы есть и подводные камни:
— Перечисленные нарушения в подавляющем большинстве случаев фиксируют камеры, и даже если за рулем был собственник, ему легко уйти от ответственности: достаточно привести водителя, который скажет, что за рулем на самом деле был он. Но нельзя исключать и ситуации ложных наказаний: скажем, при фиксировании скорости радарами можно сделать замер другого автомобиля, а в случае с выездом на встречную полосу достаточно слов инспектора о том, что он это видел. Так что хотя для отдельных категорий ужесточение вроде как назрело, инициатива выглядит недостаточно продуманной.
Скепсис разделяет и автоюрист Лев Воропаев, считая однако, что угрожающей выглядит лишь одна ее часть:
— Если брать именно превышения скорости, то это нарушение фиксируется сейчас почти всегда в автоматическом режиме, и, подозреваю, у инспекторов даже не осталось радаров для «ручного» измерения. Да, они могут использовать московскую схему, когда нарушение сначала фиксирует камера, а затем инспектор устанавливает личность водителя, но будет ли это делаться на практике, особенно в регионах — вопрос.
По мнению эксперта, с выездом на встречную полосу ситуация сложнее:
— Поскольку первые два нарушения могут фиксировать камеры, то шансы совершить третье в течение года уже в поле зрения инспекторов ДПС есть, особенно если они будут устраивать специализированные рейды, выявляя автомобили из группы риска по номерам: так делают сейчас для ловли водителей, лишенных прав. Но чтобы судить окончательно, нужно увидеть судебную практику по таким делам.
Ужесточение наказания за стритрейсинг обсуждается уже не первый год. В последнее время власти уделяют проблеме повышенное внимание из-за участившихся «постов гордости» от систематических нарушителей ПДД. В начале этого года в Челябинске разгорелся скандал из-за видеоролика с безумным «Мерседесом».