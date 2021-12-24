«Это законодательный абсурд»: эксперты — об уголовной ответственности за многократные нарушения ПДД

Пострадают ли обычные водители?

Но если отлов блогеров с замашками рецидивистов — это более-менее понятная тема, то как быть с обычными водителям, которые попадают в многочисленные ловушки, например, из-за «забытых» на трассе временных знаков, невидимой разметки или просто плохой организации движения? В группе риска оказываются, например, любители автопутешествий и дальнобойщики.

Автоюрист Дмитрий Ларионов считает, что в целом шквала «посадок» не будет, но у инициативы есть и подводные камни:



— Перечисленные нарушения в подавляющем большинстве случаев фиксируют камеры, и даже если за рулем был собственник, ему легко уйти от ответственности: достаточно привести водителя, который скажет, что за рулем на самом деле был он. Но нельзя исключать и ситуации ложных наказаний: скажем, при фиксировании скорости радарами можно сделать замер другого автомобиля, а в случае с выездом на встречную полосу достаточно слов инспектора о том, что он это видел. Так что хотя для отдельных категорий ужесточение вроде как назрело, инициатива выглядит недостаточно продуманной.



Скепсис разделяет и автоюрист Лев Воропаев, считая однако, что угрожающей выглядит лишь одна ее часть:



— Если брать именно превышения скорости, то это нарушение фиксируется сейчас почти всегда в автоматическом режиме, и, подозреваю, у инспекторов даже не осталось радаров для «ручного» измерения. Да, они могут использовать московскую схему, когда нарушение сначала фиксирует камера, а затем инспектор устанавливает личность водителя, но будет ли это делаться на практике, особенно в регионах — вопрос.



По мнению эксперта, с выездом на встречную полосу ситуация сложнее:



— Поскольку первые два нарушения могут фиксировать камеры, то шансы совершить третье в течение года уже в поле зрения инспекторов ДПС есть, особенно если они будут устраивать специализированные рейды, выявляя автомобили из группы риска по номерам: так делают сейчас для ловли водителей, лишенных прав. Но чтобы судить окончательно, нужно увидеть судебную практику по таким делам.



Ужесточение наказания за стритрейсинг обсуждается уже не первый год. В последнее время власти уделяют проблеме повышенное внимание из-за участившихся «постов гордости» от систематических нарушителей ПДД. В начале этого года в Челябинске разгорелся скандал из-за видеоролика с безумным «Мерседесом».