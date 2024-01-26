«Уезжайте отсюда!»: новосибирец не дал проехать Toyota Camry по тротуару — видео конфликта

За кадром автор объясняет, что инцидент произошел возле детской поликлиники. По этой дороге дети автора видео ходят в школу. Toyota заехала на тротуар с пешеходного перехода.



— Человек пытается на машине меня переехать. Пытается объехать, вот наезд сейчас совершит на пешехода, выражается нецензурной бранью. Я прав, вы можете хоть сколько здесь материться, здесь нет проезжей части. Уезжайте отсюда! Мои дети будут ходить в школу по тротуару, а ты будешь ездить по дороге! — говорит автор видео.

В конце водителю Toyota приходится сдать назад и выехать с тротуара на проезжую часть.