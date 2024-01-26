«Уезжайте отсюда!»: новосибирец не дал проехать Toyota Camry по тротуару — видео конфликта

Житель Новосибирска встал перед автомобилем, который пытался проехать по тротуару на перекрестке улиц Вавилова и Дуси Ковальчук. Об инциденте рассказали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Как видно на опубликованном видео, снимающий встал перед Toyota Camry и не давал проехать.
— Данный тип считал, что он прав и может ездить, где захочет, выражая это все матом и оскорбляя меня, преградившего ему дорогу. В довершении всего этот субъект ещё и задел боком своей машины припаркованный там же на тротуаре автомобиль неизвестного владельца и скрылся с места ДТП, совершив разворот на перекрёстке через сплошную, — цитируют в «АСТ-54» автора видео.
За кадром автор объясняет, что инцидент произошел возле детской поликлиники. По этой дороге дети автора видео ходят в школу. Toyota заехала на тротуар с пешеходного перехода.
— Человек пытается на машине меня переехать. Пытается объехать, вот наезд сейчас совершит на пешехода, выражается нецензурной бранью. Я прав, вы можете хоть сколько здесь материться, здесь нет проезжей части. Уезжайте отсюда! Мои дети будут ходить в школу по тротуару, а ты будешь ездить по дороге! — говорит автор видео.
В конце водителю Toyota приходится сдать назад и выехать с тротуара на проезжую часть.
В комментариях «АСТ-54» некоторые подтвердили, что на этом участке можно встретить проезжающие автомобили.
— Кстати, там это вечная проблема. Да, там широкая пешеходная зона, но никого это не волнует, сигналят пешеходам, — написал комментатор Иван
— У этого дома, сколько помню, ездят по тротуару и паркуются на нем же, летом всем места хватает, зимой видимо нет, — отмечает Роман.
Автоюрист Мария Соловьева рассказала, что за проезд по пешеходной дорожке штрафуют на 2 тысячи рублей по 12.15 пункту 2 КоАП. За парковку на тротуаре штрафуют по статье 12.19 КоАП на 1000 рублей.
— Снимающий фиксирует на видео факт административного правонарушения, что не запрещено законом. Активная гражданская позиция не образует состава правонарушения, — отметила Мария Соловьева.
Также в конце видео прохожий отмечает, что на номерах нет флага России и говорит, что это могут быть поддельные номера. Как отметила автоюрист, с 2020 года по ГОСТу флаг не обязателен.
В Госавтоинспекции Новосибирска по факту публикации устанавливают все обстоятельства происшествия. Как уточнили в пресс-службе, автоинспекторы ориентированы на установление личности водителя.
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