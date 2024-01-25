Сугроб на колёсиках: новосибирские улицы обросли брошенными на зиму машинами — как с ними можно бороться

Каждую зиму улицы Новосибирска обрастают «подснежниками» — машинами, которые подолгу стоят на обочинах дорог, в парковочных карманах и во дворах. Стоят, превращаясь в большие сугробы сами и собирая снег вокруг себя. Это мешает уборке, мешает другим автомобилистам, а местами и вовсе создаёт аварийные ситуации. Обозреватель НГС собрал «букет подснежников» на городских улицах и выяснил, как можно решить эту проблему, у экспертов и просто новосибирцев, которые сами пытались что-то сделать с раздражавшими их машинами.
Автомобильная недвижимость
Если двигаться по улице Серебренниковской в сторону Мостовой, то в районе дома №11 перед вами практически на проезжей части внезапно возникнет сугроб. Большая гора снега, которая сужает проезжую часть до одной полосы, оказывается автомобилем, покрытым снегом настолько, что понять это можно, только проехав чуть дальше. Если окажется, что по улице в этом направлении пойдёт трамвай, то водителю достаточно крупного авто лучше будет его пропустить.
Таких машин (пусть и не всегда мешающих проезду) в городе полно, и количество их увеличивается с приближением конца зимы. Причины, по которым владельцы автомобилей решили превратить их в сугробы, могут быть разными. Кто-то уехал, кто-то заболел, кто-то просто решил временно не пользоваться машиной, потому что в принципе пользуется ею преимущественно летом.
Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков отмечает также отдельный вид «подснежников» — машины, попавшие в аварии. Вместо того, что бы вызвать эвакуатор, автомобилист предпочитает просто оттащить утратившее мобильность имущество до ближайшего незакрытого двора, парковочного кармана или обочины.
Опыт горожан
Главная проблема с такого рода машинами заключается в том, что в случае, если автомобиль не нарушает правил и не мешает проезду, его перемещение без согласия владельца может быть истолковано как кража. Новосибирец Михаил (просил не указывать его настоящие имя и фамилию по этическим соображениям) рассказал, что несколько лет назад пожаловался по телефону 112 на брошенную «ГАЗель». Через какое-то время машина исчезла, а потом неравнодушному новосибирцу позвонили из районной администрации и рассказали, что нашедшийся владелец машины подал на чиновников в суд.
Ольга Ярошенко пыталась что-то сделать с разбитой машиной каршеринга, которая частично перекрывала движение.
— Я звонила в ГИБДД дважды — они сказали, что ничего сделать не могут, владелец (каршеринг) не выходит на связь. И тот факт, что машина мешает движению, вообще никак не влияет. Так что если подснежник стоит в разрешенной зоне парковки, я даже не представляю, как его можно убрать. Но с точки зрения здравого смысла, морали эти подснежники — это абсолютное свинство, — негодует Ольга.
Писатель Виталий Сероклинов рассказал о собственном, довольно специфическом опыте борьбы с безхозным авто. По его словам, машина стояла во дворе школы четыре месяца, и в самой школе не знали, чья она.
— Я позвонил в местный отдел полиции, сказал им про бесхозную машину. Они признались, что не могут вот так запросто по звонку убрать — это же чужое имущество. Но, выяснив обстоятельства, посоветовали действовать через школу и напирать на потенциальную опасность. Я пошел к директору школы, объяснил ей алгоритм действий. Она была только за увоз авто, написала заявление: мол, угроза детям, неизвестная машина, а вдруг туда подложат чего опасное. Отвезла заявление в участок — через час приехала полиция с сапёрами, машину благополучно уволокли, — рассказал Виталий.
Мнения экспертов
Есть два основных типа мест, где можно обнаружить оставленную без присмотра машину: парковки и дворы домов. Несколько проще избавиться от занимающего место автомобиля, если его оставили на придомовой территории, говорит Вячеслав Ашруков. Такая территория находится в коллективной собственности, и если 75% владельцев квартир решат, что машине тут не место, можно вызывать эвакуатор. Это тоже непросто, но управляющие компании могут прибегать к ухищрениям, разнося бюллетени для голосования по почтовым ящикам. Проверить справедливость такого волеизъявления может быть сходу затруднительно, а формальные основания для эвакуации оно дает.
Для решения проблемы оставленных машин в парковочных карманах и у обочин, нужны специальные решения Горсовета, регулирующие использование муниципальной земли, считает эксперт. Сегодня существует некоторый правовой вакуум, который позволяет не просто оставлять на длительное время машины, а ещё и использовать их, как рекламные носители.
Одним из доступных средств регулирования может быть установление ограничений по времени парковки в проблемных зонах. Если она будет разрешена, например, только в рабочее время и запрещена в выходные дни и по ночам, то любые обнаруженные в запретный период автомобили можно будет эвакуировать на законных основаниях. Причем делать это уже за счет владельца машины, отмечает Ашурков.
Заместитель председателя Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска, руководитель строительной компании «Химметалл» Евгений Гаврилов считает, что «подснежники» — это просто одно из следствий того, что в Новосибирске до сих пор не налажена работа системы муниципальных парковок.
— В тех зонах, куда горожане активнее всего стараются приехать на машине, парковки должны быть регулируемыми. Это не значит, что с каждого автомобилиста нужно брать деньги: какой-то непродолжительный отрезок времени может быть вообще бесплатным. Но пусть человек знает, что через 30 минут или час–два стоянка станет платной. А через несколько дней это будет уже существенная сумма.
По мнению эксперта, такие парковки проще поддерживать в нормальном состоянии, временно запрещая там оставлять машины для того, чтобы техника могла убрать снег или провести уборку в тёплое время. Но главное, конечно, — это возможность управлять транспортными потоками. Пусть автомобилист решает сам, что ему удобнее и выгодней: приехать в центр сразу на машине или оставить её где-то на перехватывающей парковке и до центра доехать на метро.
Парковочный хаос может возникать и там, где, за порядком, вроде, мог бы следить бизнес. Так, перед жилым домом на Мичурина, 23, где на первом этаже арендуют помещения порядка 30 организаций (включая Сбербанк и сеть «Магнит»), корреспондент НГС насчитал шесть автомобилей, которые явно стоят здесь уже давно и вряд ли смогут уехать без помощи лома или хотя бы совковой лопаты. Сама по себе эта территория формально вообще является тротуаром.
Здесь нет знака парковки, в 2ГИС также отсутствует информация о возможности оставить машину. Но это не мешает автомобилистам регулярно забивать своими машинами всё возможное пространство. В результате тротуар здесь до весны покрыт толстой коркой слежавшегося снега. И нет никаких признаков, что многочисленные арендаторы пытались тут навести хоть какую-то видимость порядка.
Отсутствие порядка с парковками провоцирует водителей на нарушения, которые ещё больше усугубляют ситуацию. Примеры таких нарушений смотрите в очередной подборке автохамов. Там есть даже (предположительно) сотрудник правоохранительных органов, решивший поставить свой внедорожник на тротуаре.