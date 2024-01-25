Сугроб на колёсиках: новосибирские улицы обросли брошенными на зиму машинами — как с ними можно бороться

Таких машин (пусть и не всегда мешающих проезду) в городе полно, и количество их увеличивается с приближением конца зимы. Причины, по которым владельцы автомобилей решили превратить их в сугробы, могут быть разными. Кто-то уехал, кто-то заболел, кто-то просто решил временно не пользоваться машиной, потому что в принципе пользуется ею преимущественно летом.



Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков отмечает также отдельный вид «подснежников» — машины, попавшие в аварии. Вместо того, что бы вызвать эвакуатор, автомобилист предпочитает просто оттащить утратившее мобильность имущество до ближайшего незакрытого двора, парковочного кармана или обочины.