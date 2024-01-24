Контурная, динамическая, фоновая или акцентная: на Октябрьском мосту хотят сделать подсветку

Сейчас подсветка есть только на двух пешеходных переходах (Красный проспект,4 и в районе ООТ «Лесоперевалка»), а также на Бугринском мосту. Ранее декоративная подсветка была на мосту через Бердское шоссе в районе остановки «Обское море», но сейчас она не работает из-за вандалов, освещение планируют восстановить.