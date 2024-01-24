Контурная, динамическая, фоновая или акцентная: на Октябрьском мосту хотят сделать подсветку

На Октябрьском мосту в Новосибирске планируют установить подсветку. Об этом НГС сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
По данным городской администрации, сейчас предложение о возможной архитектурной подсветке прорабатывается, потому что мост сейчас ремонтируют.
— Рассматриваются различные варианты подсветки — контурная, динамическая, фоновая, акцентная. Срок реализации будет определен после разработки проектных решений, — рассказали в дептрансе.
Сейчас подсветка есть только на двух пешеходных переходах (Красный проспект,4 и в районе ООТ «Лесоперевалка»), а также на Бугринском мосту. Ранее декоративная подсветка была на мосту через Бердское шоссе в районе остановки «Обское море», но сейчас она не работает из-за вандалов, освещение планируют восстановить.
В 2024 году система освещения появится на переходах в районе ООТ «Завод торгового оборудования» по улице Большевистской и районе ООТ «Звездная» по Бердскому шоссе. Работы будут проводить во время ремонта переходов.
Недавно исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов поручил подготовиться к ремонту Октябрьского и Димитровского мостов. Покрытие начнут выравнивать после того, как в городе потеплеет.