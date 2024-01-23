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«Обеспечить относительную ровность»: власти закупают асфальт для ремонта Димитровского и Октябрьского мостов

Работы на них начнут с приходом тепла

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Ремонт Димитровского моста запланировали на этот год

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Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил подготовиться к ремонту Октябрьского и Димитровского мостов. Покрытие начнут выравнивать после того, как в городе потеплеет.

Вопрос обсудили на аппаратном совещании 23 января.

— Литым асфальтом мы работаем, холодным асфальтом работаем. Важно понимать состояние мостов: как Октябрьского, так и Димитровского. Нужно готовить и проводить конкурентные процедуры на литой асфальт, чтобы мы в период обильного таяния не оказались один на один с этой проблемой без денег и определенной подготовки. Этот вопрос нужно будет решить, — отметил Олег Клемешов.

Врио мэра уточнил, что сейчас торги на покупку литого асфальта завершены. Но департамент транспорта должен оценить, хватит ли того объема, который уже приобрели, для ремонта после потепления.

— Прошу превентивные, организационные меры подготовить. Принять все, что в дальнейшем нужно будет для обеспечения хотя бы относительной ровности на этих территориях, — добавил Олег Клемешов.

Осенью в мэрии Новосибирска рассказали, что ремонт Димитровского моста собираются начать в этом году. На работы потребуется два года. До этого работы на объекте выполнили в 2018 году, но покрытие развалилось.

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