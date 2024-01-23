«Обеспечить относительную ровность»: власти закупают асфальт для ремонта Димитровского и Октябрьского мостов

Вопрос обсудили на аппаратном совещании 23 января.



— Литым асфальтом мы работаем, холодным асфальтом работаем. Важно понимать состояние мостов: как Октябрьского, так и Димитровского. Нужно готовить и проводить конкурентные процедуры на литой асфальт, чтобы мы в период обильного таяния не оказались один на один с этой проблемой без денег и определенной подготовки. Этот вопрос нужно будет решить, — отметил Олег Клемешов.

