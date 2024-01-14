Ветер до 25 м/с и плохая видимость: на новосибирской трассе ограничили движение

В Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Об этом сообщили в ФКУ«Сибуправдор».
— 14 января с 16:00 до 22:00 ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» на участке с
В сообщении отмечается, что на участке возможно снижение видимости из-за низовой метели, снега и ветра до
Ранее в Новосибирской области вновь объявили штормовое предупреждение. В регион вернутся морозы до -22 градусов.