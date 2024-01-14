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Ветер до 25 м/с и плохая видимость: на новосибирской трассе ограничили движение

Время перекрытия может быть увеличено

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Ограничение вводится с 16:00 до 22:00

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В Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Об этом сообщили в ФКУ«Сибуправдор».

— 14 января с 16:00 до 22:00 ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» на участке с 947-го км (Омская область) по 1454-й км (Новосибирский район), — сообщили в учреждении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГИБДД по НСО

В сообщении отмечается, что на участке возможно снижение видимости из-за низовой метели, снега и ветра до 25 м/с. Время перекрытия может быть увеличено.

Ранее в Новосибирской области вновь объявили штормовое предупреждение. В регион вернутся морозы до -22 градусов.

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