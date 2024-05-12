«Укусила за голень»: стая собак напала на девочку во дворе школы в Сибири

Инцидент произошел 11 мая Источник: «Инцидент Барнаул», Артем Устюжанин / E1.RU











Стая собак напала на школьницу в селе Михайловском Алтайского края. Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, инцидент произошел 11 мая.



— Хозяин собак установлен. Со стороны участкового уполномоченного полиции с ним проведена работа. Установлено, что ранее в полицию уже поступали сообщения о бродячих собаках. Собранные полицией материалы были направлены по подведомственности в территориальное Управление ветеринарии. К учебному заведению в настоящее время приближены наружные наряды полиции, — пояснили в ведомстве.



О нападении собак сообщила мать девочки. По ее словам, стая из пяти собак набросилась на ее дочь во дворе школы на улице Шоссейной.



— Одна из собак укусила дочь за голень. Дворняги обычно обитают возле автобусной остановки и держат в страхе как людей, выходящих из маршрутки, так и детей, которые ходят в школу, — написала женщина в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

