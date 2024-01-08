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В новосибирском метро ожидают прирост пассажиров после открытия новой станции

В мэрии прогнозируют рост числа пассажиров

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Ожидается, что ввод новой станции повысит транспортную доступность «Сибирь — Арены»

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В Новосибирске по проектным расчетам специалисты мэрии прогнозируют рост числа пассажиров метро из-за открытия новой станции. Рост числа пассажиров может составить до 6%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре мэрии города.

Открытие в 2024 году станции метро «Спортивная» в Новосибирске повлечет рост среднего ежегодного пассажиропотока на 4,9 миллиона человек и может составить до 86,9 миллиона человек. В среднем за 10 лет метрополитен города перевозил 82 миллиона пассажиров в год.

Также в мэрии добавили, что ввод новой станции повысит транспортную доступность «Сибирь — Арены» и расположенных рядом парка, микрорайона и жилого комплекса. Также образуется транспортно-пересадочный узел «Спортивная», с которого можно будет пересаживаться на маршруты автобусов и троллейбусов.

Ранее НГС писал о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что запуск «Спортивной», ввод которой переносили, можно ожидать в первом квартале 2024 года.

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