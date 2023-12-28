«Людей высаживают из маршруток и автобусов»: авария на улице Бориса Богаткова заблокировала проезд

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, авария заблокировала проезд.
ДТП на участке произошло сегодня утром 28 декабря. По данным сервиса 2ГИС, на улице собралась километровая пробка. Судя по кадрам, которые опубликовали пользователи, на участке столкнулись две машины, их бамперы искорежены.
— Людей высаживают из маршруток и автобусов, чтобы они не стояли в пробке. Троллейбусы не могут проехать, — передает читательница НГС.
Сейчас сервис 2ГИС оценивает обстановку в городе в 6 баллов, заторы образовались на улице Ипподромской, Октябрьском мосту, проезде Энергетиков, на улице Станционной, Станиславского и Большевистской.
Вечером 22 декабря улицы Новосибирска сковали пробки, из-за сильного снегопада и нечищеных дорог водители часами стояли в заторах.