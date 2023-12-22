«Пробки от вина мне нравятся больше»: километровые заторы сковали Новосибирск — как на это реагируют водители

Вечером 22 декабря улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — город сковали 8-балльные пробки. Из-за сильного снегопада и нечищеных дорог водители часами вынуждены стоять в заторах.
По данным 2ГИС, пробка образовалась в районе Речного вокзала, на Димитровском мосту, на Красном проспекте и на улице Большевистской. На левом берегу заторы возникли на улице Мира, проезде Энергетиков, Сибиряков-Гвардейцев и улице Толмачевской.
Стоя в пробках, новосибирские водители поделились своими впечатлениями о ситуации на дорогах.
— С выпадением снега падают навыки вождения, что ли, — отметил Водитель.
— А я хочу, а я хочу опять спокойной ехать, в пробках не стоять, — написала Алина Захарчук.
— Пробки от вина мне нравятся больше, — отметила Ирина Быченок.
— До нового года 9 дней... интересно, успеем доехать домой, — написала Ягодка Малинка.
— Все одновременно решили закупиться к праздникам, — отметил Шульц Варнер.
«Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов. По данным сервиса, ситуацию на дорогах осложнили ДТП и ремонтные работы.
Ранее фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по вечернему Новосибирску и запечатлел заторы на дорогах.