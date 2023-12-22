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«Пробки от вина мне нравятся больше»: километровые заторы сковали Новосибирск — как на это реагируют водители

Пробки возникли из-за снегопада и нечищеных улиц

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Затор возник на обоих берегах мегаполиса

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Вечером 22 декабря улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — город сковали 8-балльные пробки. Из-за сильного снегопада и нечищеных дорог водители часами вынуждены стоять в заторах.

По данным 2ГИС, пробка образовалась в районе Речного вокзала, на Димитровском мосту, на Красном проспекте и на улице Большевистской. На левом берегу заторы возникли на улице Мира, проезде Энергетиков, Сибиряков-Гвардейцев и улице Толмачевской.

ДТП осложнили ситуацию на дорогах

ДТП осложнили ситуацию на дорогах

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Стоя в пробках, новосибирские водители поделились своими впечатлениями о ситуации на дорогах.

— С выпадением снега падают навыки вождения, что ли, — отметил Водитель.

— А я хочу, а я хочу опять спокойной ехать, в пробках не стоять, — написала Алина Захарчук.

— Пробки от вина мне нравятся больше, — отметила Ирина Быченок.

— До нового года 9 дней... интересно, успеем доехать домой, — написала Ягодка Малинка.

— Все одновременно решили закупиться к праздникам, — отметил Шульц Варнер.

«Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов. По данным сервиса, ситуацию на дорогах осложнили ДТП и ремонтные работы.

На некоторых участках дорог ведут ремонтные работы

На некоторых участках дорог ведут ремонтные работы

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Ранее фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по вечернему Новосибирску и запечатлел заторы на дорогах.

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