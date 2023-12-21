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Встали колом: новосибирцы застряли в 10-балльных пробках — фоторепортаж из заторов

Дорожный коллапс возник на обоих берегах мегаполиса

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Причиной заторов стал сильный снегопад

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Улицы Новосибирска вечером 21 декабря окрасились в красный цвет — город сковали 10-балльные пробки. Всему виной стал снегопад, который продолжается уже третий день. На правом берегу заторы возникли на улице Большевистской, Димитровском мосту и Красном проспекте. На левом пробка возникла на улицах Петухова, Ватутина и на проезде Энергетиков. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по вечернему Новосибирску и запечатлел заторы на дорогах.

А так выглядит ситуация на подъезде к Димитровскому мосту

А так выглядит ситуация на подъезде к Димитровскому мосту

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Некоторые, чтобы не стоять в пробках, вместо автомобилей предпочитают велосипеды

Некоторые, чтобы не стоять в пробках, вместо автомобилей предпочитают велосипеды

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А некоторые новосибирцы и вовсе добираются домой пешком

А некоторые новосибирцы и вовсе добираются домой пешком

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На ситуацию также повлияли ДТП и ремонтные работы

На ситуацию также повлияли ДТП и ремонтные работы

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Некоторые участки дорог перекрыты

Некоторые участки дорог перекрыты

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Жителям Новосибирска пришли SMS-сообщения <a href="https://ngs.ru/text/winter/2023/12/21/73045256/" class="_" target="_blank">со штормовым предупреждением от МЧС</a>

Жителям Новосибирска пришли SMS-сообщения со штормовым предупреждением от МЧС

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В городе 22 декабря ожидаются мокрый снег, метели, гололед, местами порывы ветра до <nobr class="_">19 м/с</nobr>

В городе 22 декабря ожидаются мокрый снег, метели, гололед, местами порывы ветра до 19 м/с

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Ранее пять машин столкнулись на Димитровском мосту. В сторону левого берега образовалась двухкилометровая пробка.

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ПробкаЗаторНовосибирск
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