Встали колом: новосибирцы застряли в 10-балльных пробках — фоторепортаж из заторов

Улицы Новосибирска вечером 21 декабря окрасились в красный цвет — город сковали 10-балльные пробки. Всему виной стал снегопад, который продолжается уже третий день. На правом берегу заторы возникли на улице Большевистской, Димитровском мосту и Красном проспекте. На левом пробка возникла на улицах Петухова, Ватутина и на проезде Энергетиков. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по вечернему Новосибирску и запечатлел заторы на дорогах.