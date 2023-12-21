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СрочноНовосибирск сковали пробки — реакция водителей
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«Гамадрилы весь перекресток закрыли»: Новосибирск сковали пробки — что пишут об этом водители

Затор возник на обоих берегах мегаполиса

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Вечером 21 декабря жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе. По информации сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 10 баллов.

Крупный затор собрался на улице Большевистской, Димитровском мосту, на Красном проспекте и улице Кирова. На левом берегу пробка возникла на улице Петухова, Ватутина и на проезде Энергетиков.

Несколько ДТП вызвали заторы на дорогах города

Несколько ДТП вызвали заторы на дорогах города

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Стоя в пробках новосибирские водители поделились своими впечатлениями о ситуации на дорогах.

— Пропустите! Мне только спросить, — написала Анастасия.

— Пипец надо было пешком идти, — отметил Андрей Девятилов.

— В связи с наступающими праздниками, объявляю о предновогодней пробки, — поделился Remoovs.

— Пойдёмте сейчас по домам, а завтра с утра достоим, — отметила Анастасия.

— Ищу жену в пробке, — написал Кирилл Романов.

— Гамадрилы весь перекресток закрыли, — поделился Astra.

«Яндекс Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 10 баллов. Также на заторы повлияли ДТП и ремонтные работы.

На некоторых участках дорог ведут ремонтные работы

На некоторых участках дорог ведут ремонтные работы

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Ранее пять машин столкнулись на Димитровском мосту. В сторону левого берега образовалась двухкилометровая пробка.

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Пробки 10 балловЗаторНовосибирск
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