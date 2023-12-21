«Гамадрилы весь перекресток закрыли»: Новосибирск сковали пробки — что пишут об этом водители

Вечером 21 декабря жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе. По информации сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 10 баллов.
Крупный затор собрался на улице Большевистской, Димитровском мосту, на Красном проспекте и улице Кирова. На левом берегу пробка возникла на улице Петухова, Ватутина и на проезде Энергетиков.
Стоя в пробках новосибирские водители поделились своими впечатлениями о ситуации на дорогах.
— Пропустите! Мне только спросить, — написала Анастасия.
— Пипец надо было пешком идти, — отметил Андрей Девятилов.
— В связи с наступающими праздниками, объявляю о предновогодней пробки, — поделился Remoovs.
— Пойдёмте сейчас по домам, а завтра с утра достоим, — отметила Анастасия.
— Ищу жену в пробке, — написал Кирилл Романов.
— Гамадрилы весь перекресток закрыли, — поделился Astra.
«Яндекс Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 10 баллов. Также на заторы повлияли ДТП и ремонтные работы.
Ранее пять машин столкнулись на Димитровском мосту. В сторону левого берега образовалась двухкилометровая пробка.