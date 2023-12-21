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«Порывы до 19 м/с, метели, гололед»: новосибирцы получили штормовое предупреждение от МЧС

22 декабря в городе будет дуть сильный ветер

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Погода будет опасной и для автомобилистов, и для пешеходов

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Жителям Новосибирска пришли SMS-сообщения со штормовым предупреждением от МЧС.

— УГМС: ожидаются мокрый снег, метели, гололед, местами порывы ветра до 19 м/с 22 декабря, — сообщили в SMS.

Погода в Новосибирской области изменилась на этой неделе. Потепление началось во вторник, 19 декабря, в среду пошел снег. Продолжает повышаться и температура.

— Приходит теплая воздушная масса, поэтому ждем повышение температуры и осадки, снег, мокрый снег. Они придут с запада, поскольку сейчас фронтальный раздел смещается с Урала. С Атлантики будут смещаться активные циклонические вихри, и соответственно, тепло и влагу будут нести через Урал на Западную Сибирь и далее, — рассказывала о погодных изменениях начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

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На прошлой неделе сибиряки получали предупреждения из-за аномальных морозов. Холодало и в квартирах новосибирцев — самые неуютные квартиры мы отметили на карте.

Какой может быть погода на новогодних каникулах, пока точно неизвестно. Мы собрали прогнозы популярных сервисов. Одни обещают новые морозы, другие — снегопад.

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