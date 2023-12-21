«Порывы до 19 м/с, метели, гололед»: новосибирцы получили штормовое предупреждение от МЧС

Погода в Новосибирской области изменилась на этой неделе. Потепление началось во вторник, 19 декабря, в среду пошел снег. Продолжает повышаться и температура.



— Приходит теплая воздушная масса, поэтому ждем повышение температуры и осадки, снег, мокрый снег. Они придут с запада, поскольку сейчас фронтальный раздел смещается с Урала. С Атлантики будут смещаться активные циклонические вихри, и соответственно, тепло и влагу будут нести через Урал на Западную Сибирь и далее, — рассказывала о погодных изменениях начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

