«Порывы до 19 м/с, метели, гололед»: новосибирцы получили штормовое предупреждение от МЧС

Жителям Новосибирска пришли SMS-сообщения со штормовым предупреждением от МЧС.
— УГМС: ожидаются мокрый снег, метели, гололед, местами порывы ветра до 19 м/с 22 декабря, — сообщили в SMS.
Погода в Новосибирской области изменилась на этой неделе. Потепление началось во вторник, 19 декабря, в среду пошел снег. Продолжает повышаться и температура.
— Приходит теплая воздушная масса, поэтому ждем повышение температуры и осадки, снег, мокрый снег. Они придут с запада, поскольку сейчас фронтальный раздел смещается с Урала. С Атлантики будут смещаться активные циклонические вихри, и соответственно, тепло и влагу будут нести через Урал на Западную Сибирь и далее, — рассказывала о погодных изменениях начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
На прошлой неделе сибиряки получали предупреждения из-за аномальных морозов. Холодало и в квартирах новосибирцев — самые неуютные квартиры мы отметили на карте.
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