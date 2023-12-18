Ждем снегопады с Атлантики: в Новосибирске потеплеет до -2 градусов, но вернутся снегопады

В Новосибирске на этой неделе, 21 декабря, возможно потепление днем до -2 градусов. На территории области воздух может прогреться до 0 градусов.
Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. 19 декабря ночью в Новосибирске преимущественно без осадков, температура -22…-24 градуса, к утру -17…-19 градусов. Днем температура составит -11…-13 градусов. Ветер западный, ночью силой 4–9 м/с, днем 6–11 м/с.
В среду, 20 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег ночью, а днем — умеренный снег. Ночью температура будет держаться на уровне -12…-14 градусов, утром -7…-9 градусов, днем -4…-6 градусов. Ветер юго-западный ночью 6–11 м/с, днем 4–9 м/с.
21 декабря ночью ожидается небольшой снег, днем — умеренный снег. Ночью -7…-9 градусов, днем -2…-4 градуса. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с, днем 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
— Приходит теплая воздушная масса, поэтому ждем повышение температуры и осадки, снег, мокрый снег. Они придут с запада, поскольку сейчас фронтальный раздел смещается с Урала. С Атлантики будут смещаться активные циклонические вихри, и соответственно, тепло и влагу будут нести через Урал на Западную Сибирь и далее, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
На территории Новосибирской области 19 декабря ночью температура составит -15…-25 градусов, ожидаются осадки в западной части региона. Днем снегопады распространятся по всей территории, днем -6…-11 градусов, местами до -16 градусов.
Ночью 20 декабря небольшой, местами умеренный снег с метелями, температура -7…-12 градусов, местами до -17 градусов. Днем осадки сохраняются, в основном в восточной части Новосибирской области. Температура -4…-9 градусов. Ночью 21 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег, температура -6…-11 градусов, местами до -16 градусов. Днем возможен снег от небольшого до умеренного, мокрый снег, температуры составят 0…-5 градусов.
На прошлой неделе НГС изучил прогноз на январские праздники, который составили специальные погодные сервисы. Возможно, температура в Новосибирске в начале января опустится до -38 градусов.