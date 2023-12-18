Ждем снегопады с Атлантики: в Новосибирске потеплеет до -2 градусов, но вернутся снегопады

В Новосибирске на этой неделе, 21 декабря, возможно потепление днем до -2 градусов. На территории области воздух может прогреться до 0 градусов.

Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. 19 декабря ночью в Новосибирске преимущественно без осадков, температура -22…-24 градуса, к утру -17…-19 градусов. Днем температура составит -11…-13 градусов. Ветер западный, ночью силой 4–9 м/с, днем 6–11 м/с.

