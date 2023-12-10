«Мы все заболели». Новосибирцы мерзнут в квартирах из-за экстремальных морозов — карта холодных домов

Новосибирцы жалуются холод в квартирах во время экстремальных морозов, в последние дни температура в городе опустилась на 14–16 градусов ниже нормы. НГС спросил у читателей, в каких домах сейчас холодно, и составил карту с адресами.
В каких домах мерзнут жители
Жители Новосибирска жалуются на низкие температуры в квартире в разных районах города. В некоторых домах температура опустилась до +16 градусов, поэтому людям приходится спать в одежде, кто-то даже засыпает в шапке.
— Мы замерзаем, у меня годовалый ребенок. Мы все заболели, — рассказала жительница дома на улице Блюхера, 37.
— Батареи не горячие, руку можно спокойно держать на них. Наливаем в полторашки горячую воду и греемся об них. Мою посуду, а от воды пар идет. Сегодня батареи чуть горячее, но теплее в квартире стало не на много, — рассказал житель дома Пристанского переулка.
Как рассказали НГС в пресс-службе СГК, сейчас все ТЭЦ отпускают теплоноситель температурой, соответствующей графику.
— Перечисленные адреса домов — в контурах теплоснабжения всех четырех ТЭЦ города, в разных районах города. Соответственно, каждый случай требует отдельного выяснения причин проблем. Проверим дополнительно каждый адрес — в том числе насколько хорошо подготовили управляющие компании эти дома к зиме: нет ли утечек тепла и проблем во внутридомовых системах теплоснабжения, — сообщили в СГК.
Также в компании отметили, что с 8 по 9 декабря в некоторых домах по контуру ТЭЦ-2 был недостаток тепла, сотрудники провели работу по наладке и регулированию, чтобы обеспечить нормальные параметры теплоснабжения. Сейчас дома прогреваются.
По оперативным данным, в доме на улице Кузьмы Минина, 9/2, по данным директора управляющей компании, жалуется только одна квартира, на просьбу УК пустить в квартиру и разобраться с проблемой, заявитель не реагирует. В доме на улице Даргомыжского,3 жалоб в УК не поступало, две недели назад сотрудники СГК были там с обследованием, параметры были в норме, но житель утверждает, что ему этого недостаточно.
На улице Дуси Ковальчук, 408, в управляющей компании сообщили, что жалоб не было. В СГК собираются обследователь дома завтра. На улице Дуси Ковальчук, 408а жалобы от жителей были на прошлой неделе, тогда прочистили конус, больше жалоб не поступало. В доме на улице Новой, 13 жалоб в УК не поступало, дом сотрудники СГК обследуют завтра. На улице Виктора Уса, 1/2 параметры в норме, собственникам предложили обратиться в управляющую компанию.
Что делать, если в доме холодно
Ранее в СГК объясняли, что в квартире температура должна быть не ниже +20 градусов, в угловых комнатах — не меньше +22 градусов. В норме, температура может быть и выше, но максимум на 4 градуса. А по ночам — с 00:00 до 05:00 — в квартире может становиться холоднее, но не больше, чем на 3 градуса.
Если температура в квартире не соответствует норме, то, прежде всего, следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ.
— Работники обслуживающей организации должны замерить температуры в комнатах и зафиксировать факт отклонения от нормы. Они обязаны оформить акт. Важно выяснить, с чем именно связано отклонение, так как могут быть проблемы со стороны ресурсоснабжающей организации. УК отвечает за регулировку внутридомового оборудования и распределяет тепло по квартирам, — сообщали в СГК.
Если с управляющей компанией или ТСЖ не удалось решить проблему, то можно обратиться в колл-центр теплосетевого подразделения СГК по номеру: 8 (383) 289–01–45. Телефон круглосуточный.
На следующей неделе в Новосибирске начнется долгожданное потепление, температура может подняться до -19 градусов, а морозы постепенно будут ослабевать.