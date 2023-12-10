«Мы все заболели». Новосибирцы мерзнут в квартирах из-за экстремальных морозов — карта холодных домов

— Мы замерзаем, у меня годовалый ребенок. Мы все заболели, — рассказала жительница дома на улице Блюхера, 37.



— Батареи не горячие, руку можно спокойно держать на них. Наливаем в полторашки горячую воду и греемся об них. Мою посуду, а от воды пар идет. Сегодня батареи чуть горячее, но теплее в квартире стало не на много, — рассказал житель дома Пристанского переулка.