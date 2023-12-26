«Кто хочет, тот всегда может»: на Димитровском мосту кроссовер залетел на отбойник — видео

В Новосибирске на Димитровском мосту во вторник, 26 декабря, водитель за рулем кроссовера «Honda» залетел на бетонный разделитель. Об этом НГС сообщила читательница НГС Юлия Хардштейн.
— Как это, просто как это получилось? Вроде дорогу почистили, но кто хочет, тот всегда сможет, — комментирует происходящее на видео сибирячка.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску информацию о происшествии уточняют.
Ранее НГС писал о том, что «Hyundai Solaris» влетел на отбойник на проспекте Димитрова. ДТП оформили с материальным ущербом.