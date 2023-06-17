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Hyundai Solaris влетел на отбойник на проспекте Димитрова — видео с места аварии

ДТП оформлено с материальным ущербом

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Во время ДТП пострадали три автомобиля

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В Новосибирске вечером 17 июня водитель Hyundai Solaris не поделил дорогу с седаном Toyota Corona и залетел на отбойник. Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», ДТП произошло на проспекте Димитрова.

— Водитель седана Hyundai Solaris залетел на отбойник в результате столкновения с седаном Toyota Corona. Также пострадала передняя часть седана Toyota Mark II, — говорится в посте.

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Видео: АСТ-54

В отделе пропаганды городского ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал, аварию оформили с материальным ущербом.

Ранее в Новосибирске на Тещином языке столкнулись три автомобиля, одна машина перевернулась. Движение в обе стороны было затруднено, на месте аварии заметили скорую помощь и пожарных.

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ДТПАварияНовосибирск
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