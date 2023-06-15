На Тещином языке столкнулись три машины: одна перевернулась

В Новосибирске на Тещином языке столкнулись три автомобиля, одна машина перевернулась. Движение в обе стороны затруднено, на месте аварии заметили скорую помощь и пожарных.

ДТП случилось сегодня, 15 июня. Из-за инцидента встали в пробку водители на улицах Петухова, Хилокской и Троллейной. Судя по кадрам с места аварии, на Тещином языке столкнулись три автомобиля, после чего один из них перевернулся.