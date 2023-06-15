freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 84.32
eur 91.07
Тема дняНазвана возможная причина падения крана
Все новости
Все новости

На Тещином языке столкнулись три машины: одна перевернулась

Из-за аварии образовалась пробка в обе стороны

4 447

По словам пользователей 2ГИС, движение заблокировано, аварию приходится объезжать по обочине

Поделиться

В Новосибирске на Тещином языке столкнулись три автомобиля, одна машина перевернулась. Движение в обе стороны затруднено, на месте аварии заметили скорую помощь и пожарных.

ДТП случилось сегодня, 15 июня. Из-за инцидента встали в пробку водители на улицах Петухова, Хилокской и Троллейной. Судя по кадрам с места аварии, на Тещином языке столкнулись три автомобиля, после чего один из них перевернулся.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, пострадавших нет, ДТП оформляется с материальным ущербом.

На месте также работают пожарные

На месте также работают пожарные

Поделиться

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что пожарные выехали на место ДТП в 10:52. В результате аварии перевернулся автомобиль марки Toyota Wish.

— Происходило истекание масла под листом для смыва горюче-смазочных материалов. По оперативным данным, пострадавших нет, в автомобилях находились только водители, — отметили в МЧС.

Поделиться

Сегодня массовое ДТП случилось на улице Станционной, среди автомобилей — фура, внедорожник BMW X3 и седан KIA Rio.

По теме

АварияДТПТещин языкГИБДДСкорая помощьПеревернулся автомобиль
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter