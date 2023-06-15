На Тещином языке столкнулись три машины: одна перевернулась

В Новосибирске на Тещином языке столкнулись три автомобиля, одна машина перевернулась. Движение в обе стороны затруднено, на месте аварии заметили скорую помощь и пожарных.
ДТП случилось сегодня, 15 июня. Из-за инцидента встали в пробку водители на улицах Петухова, Хилокской и Троллейной. Судя по кадрам с места аварии, на Тещином языке столкнулись три автомобиля, после чего один из них перевернулся.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, пострадавших нет, ДТП оформляется с материальным ущербом.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что пожарные выехали на место ДТП в 10:52. В результате аварии перевернулся автомобиль марки Toyota Wish.
— Происходило истекание масла под листом для смыва горюче-смазочных материалов. По оперативным данным, пострадавших нет, в автомобилях находились только водители, — отметили в МЧС.
Сегодня массовое ДТП случилось на улице Станционной, среди автомобилей — фура, внедорожник BMW X3 и седан KIA Rio.