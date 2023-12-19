«Вы до весны снег в городе оставите?»: мэр Новосибирска отчитал новую главу дептранса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал усилить уборку дорог от снега в городе перед Новым годом. Вопрос обсудили на аппаратном совещании
После отчета Олеси Богомазовой, и. о. главы департамента транспорта, мэр уточнил, сколько нужно времени на уборку основных дорог.
— Я понял, что интенсивность вывоза снега с территории — 22 тысячи кубометров в сутки. Сколько времени еще понадобится, по вашим расчетам, для того, чтобы очистить не только магистрали, а основную дорожно-транспортную инфраструктуру Новосибирска после снегопадов, которые были? — задал вопрос Анатолий Локоть.
— Сейчас же обещают еще снегопады. Прогнозировать, что мы вывезем всю снежную массу с дорог пока преждевременно. Всё будет в рабочем режиме, — ответила Олеся Богомазова.
— То есть вы до весны оставляете за собой право оставлять город в снегу? Это неправильная позиция. Я требую точного расчета и выдачи данных. Безусловно, погода может внести свои коррективы, но когда пойдет снегопад, тогда будет принимать соответствующее решение. Резиновые ответы на сегодняшний день не устраивают ни меня, ни новосибирцев. Поэтому давайте город к Новому году интенсивней приводить в порядок, — отреагировал мэр.
На прошлом аппаратном совещании 12 декабря мэр отчитал бывшего главу департамента Константина Васильева за то, что часть городских грейдеров сломалась после уборки дорог. 15 декабря чиновник уволился по собственному желанию, распоряжение подписал Анатолий Локоть. Олеся Богомазова стала исполняющей обязанности накануне, 18 декабря.