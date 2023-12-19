«Вы до весны снег в городе оставите?»: мэр Новосибирска отчитал новую главу дептранса

После отчета Олеси Богомазовой, и. о. главы департамента транспорта, мэр уточнил, сколько нужно времени на уборку основных дорог.

— Я понял, что интенсивность вывоза снега с территории — 22 тысячи кубометров в сутки. Сколько времени еще понадобится, по вашим расчетам, для того, чтобы очистить не только магистрали, а основную дорожно-транспортную инфраструктуру Новосибирска после снегопадов, которые были? — задал вопрос Анатолий Локоть.

