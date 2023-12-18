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Вместо уволенного Васильева назначена и. о. главы дептранса Новосибирска

Должность заняла Олеся Богомазова

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Приказ о назначении подписал Анатолий Локоть

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Исполняющей обязанности главы департамента транспорта в Новосибирске назначили Олесю Богомазову. Ранее она занимала должность заместителя главы дептранса. Об этом редакции НГС сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Олеся Богомазова вступила в должность сегодня, 18 декабря. Приказ о ее назначении подписал Анатолий Локоть.

Богомазова заняла должность после того, как мэр Новосибирска уволил начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева. Приказ о его отставке подписали 15 декабря 2023 года. Васильев был начальником с 1 октября 2021 года, ранее он был председателем правления АО «Банк Акцепт».

12 декабря депутат горсовета Андрей Гудовский сообщил, что рекомендация об увольнении Константина Васильева может быть выполнена в течение двух недель, до сессии горсовета 21 декабря. Депутаты рекомендовали мэру уволить начальника дептранса из-за большого количества претензий к транспортной сфере.

Олеся БогомазоваМэрияНовосибирск
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