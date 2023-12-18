Вместо уволенного Васильева назначена и. о. главы дептранса Новосибирска

Исполняющей обязанности главы департамента транспорта в Новосибирске назначили Олесю Богомазову. Ранее она занимала должность заместителя главы дептранса. Об этом редакции НГС сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
Олеся Богомазова вступила в должность сегодня,
Богомазова заняла должность после того, как мэр Новосибирска уволил начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева. Приказ о его отставке подписали
12 декабря депутат горсовета Андрей Гудовский сообщил, что рекомендация об увольнении Константина Васильева может быть выполнена в течение двух недель, до сессии горсовета 21 декабря. Депутаты рекомендовали мэру уволить начальника дептранса из-за большого количества претензий к транспортной сфере.