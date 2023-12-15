Автобус застрял на новосибирской трассе из-за замерзшей солярки — в салоне было 20 пассажиров

Автобус из Казахстана сломался на трассе в Новосибирской области из-за замершей солярки. В салоне находилось 18 пассажиров, трое из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
По данным управления, сообщение о поломке пассажирского автобуса пришло сегодня. Транспорт с 18 пассажирами и двумя водителями ехал из Казахстана в Новокузнецк, но в 5 километрах от поселка Плотниково замерзла солярка, из-за этого заблокировались тормоза.
— Силами подрядчика пассажиров доставили в Плотниково — в филиал Тогучинского ДРСУ. Автобус эвакуировать с места не могут — колеса заблокированы. ТУАД решает вопрос с новосибирским автовокзалом о пересадке пассажиров на автобус до Кузбасса, — сообщили в управлении.
Сейчас на месте аварии находятся два водителя.
Недавно автобус с 22 детьми сломался на трассе в Новосибирской области в 33 градусный мороз, транспорт сильно загудел и заглох.