freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 7/10
usd 89.67
eur 97.74
СрочноСибиряка обвинили в издевательствах над матерью
Все новости
Все новости

Автобус застрял на новосибирской трассе из-за замерзшей солярки — в салоне было 20 пассажиров

У транспорта заблокировались тормоза

265

Пассажиров довезли до Плотниково

Поделиться

Автобус из Казахстана сломался на трассе в Новосибирской области из-за замершей солярки. В салоне находилось 18 пассажиров, трое из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

По данным управления, сообщение о поломке пассажирского автобуса пришло сегодня. Транспорт с 18 пассажирами и двумя водителями ехал из Казахстана в Новокузнецк, но в 5 километрах от поселка Плотниково замерзла солярка, из-за этого заблокировались тормоза.

— Силами подрядчика пассажиров доставили в Плотниково — в филиал Тогучинского ДРСУ. Автобус эвакуировать с места не могут — колеса заблокированы. ТУАД решает вопрос с новосибирским автовокзалом о пересадке пассажиров на автобус до Кузбасса, — сообщили в управлении.

Сейчас на месте аварии находятся два водителя.

Недавно автобус с 22 детьми сломался на трассе в Новосибирской области в 33 градусный мороз, транспорт сильно загудел и заглох.

По теме

АвтобусПассажирыТрассаКазахстан
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter