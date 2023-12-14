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«Идёт своими ногами тяжело раненый»: ветерану СВО отказали в помощи во время посадки на новосибирском вокзале

Его сестра заявила, что отказ в помощи услышала от дежурного помощника начальника вокзала

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РЖД проводит проверку инцидента с участником СВО

Видео: NGS.RU

Маломобильному ветерану СВО не помогли попасть в вагон на стации «Новосибирск-Главный» 13 декабря. По словам его сестры, которая обратилась в редакцию НГС, дежурный вокзала отказала ей в соответствующей просьбе.

— Мой брат вчера прибыл из Нижнего Новгорода после операции на ногах, ему удаляли множественные осколки взрывного устройства. Он передвигается на костылях. В аэропорту нам оказали все необходимую помощь, однако в тот же день мы столкнулись с настоящим цинизмом сотрудников «РЖД». Брат должен был сесть на поезд до Омска, где он живёт. Но на вокзале нам отказались помогать, пришлось самим ковылять до вагона на костылях и грузиться, — рассказала НГС Альмира Подмарева.

Женщина утверждает, что обратилась за помощью к дежурному помощнику начальника вокзала Ирине Казариновой, однако та отказала ей с указанием на то, что за этим нужно было обращаться за два часа заранее.

— Знаете, такое хамское отношение мы почувствовали. Брат не сдержался, отреагировал эмоционально, так на него чуть с кулаками не кинулись. Очень обидно! Неужели у нас не одна беда на всех в стране сейчас?! — задалась вопросом Альмира.

В качестве подтверждения серьезности травм Альмира прислала в адрес редакции еще одну видеозапись, сделанную после последней операции брата. Мы не публикуем эти кадры из этических соображений, но можем сообщить: ноги мужчины были буквально изрешечены осколками.

В «РЖД» заявили, что помощь маломобильным гражданам на «Новосибирске-Главном» оказывает компания-исполнитель, с которой заключен соответсвующий контракт.

— В указанном вами случае гражданин обратился к дежурному помощнику начальника вокзала Новосибирск-Главный за 40 минут до отправления поезда №107 Новосибирск — Омск, на который у него ранее был куплен проездной документ. В условиях, когда сотрудники компании-исполнителя отрабатывали в этот момент уже три заблаговременно оформленных заявки на оказание аналогичной услуги, а также учитывая риск опоздания на поезд, они не подтвердили возможность оказания помощи, — прокомментировали НГС ситуацию в пресс-службе «РЖД».

В ведомстве добавили, что начали служебную проверку, в рамках которой оценят действия компании-исполнителя, а также дежурного помощника начальника вокзала.

— По итогам проверки будут сделаны соответствующие выводы.Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажиру за доставленные неудобства, — добавили в «РЖД».

Журналист НГС под видом рядового пассажира позвонил по телефону для оформления заявки на сопровождение маломобильных граждан. Оператор сообщила, что эта услуга бесплатна.

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