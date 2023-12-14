«Идёт своими ногами тяжело раненый»: ветерану СВО отказали в помощи во время посадки на новосибирском вокзале

— Мой брат вчера прибыл из Нижнего Новгорода после операции на ногах, ему удаляли множественные осколки взрывного устройства. Он передвигается на костылях. В аэропорту нам оказали все необходимую помощь, однако в тот же день мы столкнулись с настоящим цинизмом сотрудников «РЖД». Брат должен был сесть на поезд до Омска, где он живёт. Но на вокзале нам отказались помогать, пришлось самим ковылять до вагона на костылях и грузиться, — рассказала НГС Альмира Подмарева.

