В аэропорту Барнаула застряли 22 ребенка — их рейс до Новосибирска задержали на несколько часов

Рейс с 22 детьми из Барнаула в Новосибирск задержали на несколько часов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По данным прокуратуры, задержка рейсов более чем на 4 часа авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Ред Вингс» произошла 9 декабря в аэропорту Барнаула из-за долгой заправки самолетов. После случившегося Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов.
— Новосибирский и Барнаульский транспортный прокурор выясняют обстоятельства организации воздушной перевозки группы из 22 детей с вылетом из города Барнаула в Новосибирск, по результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям авиаперевозчика и туроператора на предмет соблюдения прав потребителей, — сообщили в ведомстве.
Недавно в Новокузнецке задержали вылет четырех авиарейсов, более чем на 15 часов.