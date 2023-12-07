В Новокузнецке более чем на 15 часов задержали вылет рейса в Новосибирск

В Новокузнецке задержали вылет четырех авиарейсов. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, один из них направлялся в Новосибирск.



По информации ведомства, задержку объявили в аэропорту Новокузнецка в связи с неблагоприятными погодными условиями.

