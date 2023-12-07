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СрочноЗадержали вылет самолета в Новосибирск
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В Новокузнецке более чем на 15 часов задержали вылет рейса в Новосибирск

Это произошло из-за погодных условий

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Задержаны вылеты рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «РедВингс» и «Северный ветер».

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В Новокузнецке задержали вылет четырех авиарейсов. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, один из них направлялся в Новосибирск.

По информации ведомства, задержку объявили в аэропорту Новокузнецка в связи с неблагоприятными погодными условиями.

— Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Новокузнецк им. Б.В. Волынова объявлена задержка выполнения рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «РедВингс», «Северный ветер» в города Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск продолжительностью более 15 часов, — указано в сообщении.

В группе «Международный аэропорт Новокузнецк» во «ВКонтакте» сообщали, что сегодня в городе не смогли приземлиться самолеты из-за плохого сцепления на ИВПП.

— Мороз крепчает, но вся аэродромная техника и специалисты работают без перерыва на взлетно-посадочной полосе, чтобы коэффициент сцепления скорее стал приемлемым, и мы смогли бы отправить пассажиров по направлениям, — сообщали специалисты.

Примерно в 19:00 часов в группе заявили о том, что аэропорт работает в штатном режиме.

Накануне в Перми задержали вылет трех авиарейсов. Один из них направлялся в Новосибирск.

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