В Новокузнецке более чем на 15 часов задержали вылет рейса в Новосибирск

В Новокузнецке задержали вылет четырех авиарейсов. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, один из них направлялся в Новосибирск.
По информации ведомства, задержку объявили в аэропорту Новокузнецка в связи с неблагоприятными погодными условиями.
— Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Новокузнецк им. Б.В. Волынова объявлена задержка выполнения рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «РедВингс», «Северный ветер» в города Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск продолжительностью более 15 часов, — указано в сообщении.
В группе «Международный аэропорт Новокузнецк» во «ВКонтакте» сообщали, что сегодня в городе не смогли приземлиться самолеты из-за плохого сцепления на ИВПП.
— Мороз крепчает, но вся аэродромная техника и специалисты работают без перерыва на взлетно-посадочной полосе, чтобы коэффициент сцепления скорее стал приемлемым, и мы смогли бы отправить пассажиров по направлениям, — сообщали специалисты.
Примерно в 19:00 часов в группе заявили о том, что аэропорт работает в штатном режиме.
Накануне в Перми задержали вылет трех авиарейсов. Один из них направлялся в Новосибирск.