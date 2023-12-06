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Из аэропорта Перми не могут вылететь три самолета — один из них в Новосибирск

Отставание разное — от 25 минут до нескольких часов

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Задерживают и вылеты, и прилеты

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Три рейса из аэропорта Большое Савино в Перни задерживаются. Судя по онлайн-табло, отправление откладывается на разный срок, вплоть до нескольких часов.

Время вылета изменено у рейсов: в Новосибирск (S7, будет в 18:50 вместо 17:25), Барнаул («ЮВТ-Аэро», в 21:30 вместо 19:35) и Москву (S7, в 20:25 вместо 20:00).

В пресс-службе пермского аэропорта 59.RU прокомментировали, что вылеты задерживаются из-за позднего прибытия самолетов. Сам аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме.

Это подтверждает информация на онлайн-табло об опоздании четырех рейсов: из Барнаула («ЮВТ-Аэро», 16:50 вместо 13:10), Новосибирска (S7, 18:30 вместо 16:45), Ярославля («ЮВТ-Аэро», 20:50 вместо 18:10) и Москвы (19:25 вместо 19:10).

Ранее в Новосибирске задержали вылет самолета в аэропорт Талакан Якутии. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, продолжительной задержки авиарейса составляет 38 часов.

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