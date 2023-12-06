Из аэропорта Перми не могут вылететь три самолета — один из них в Новосибирск

Три рейса из аэропорта Большое Савино в Перни задерживаются. Судя по онлайн-табло, отправление откладывается на разный срок, вплоть до нескольких часов.
Время вылета изменено у рейсов: в Новосибирск (S7, будет в 18:50 вместо 17:25), Барнаул («
В пресс-службе пермского аэропорта 59.RU прокомментировали, что вылеты задерживаются из-за позднего прибытия самолетов. Сам аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме.
Это подтверждает информация на онлайн-табло об опоздании четырех рейсов: из Барнаула («
Ранее в Новосибирске задержали вылет самолета в аэропорт Талакан Якутии. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, продолжительной задержки авиарейса составляет 38 часов.