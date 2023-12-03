Более 50 человек застряли в аэропорту Толмачево — их рейс задержан на 38 часов

В Новосибирске задержали вылет самолета в аэропорт Талакан Якутии. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, продолжительной задержки авиарейса составляет 38 часов.
Уточняется, что речь идет о самолете авиакомпании «ИрАэро». Выполнение рейса задержали по причине технической неисправности борта.
— Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, направленные на предоставление гражданам полного комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, — указано в сообщении.
По информации ведомства, вылет самолета неоднократно откладывали, сейчас он назначен на 04:20 часов 4 декабря. Отправку рейса ожидают 53 пассажира.
На сайте аэропорта Толмачево указано, что по расписанию вылет самолета в Талакан был назначен на 13:50 часов 2 декабря. В статусе рейса уточняется, что регистрация на самолет завершена.
НГС обратился к специалистам авиакомпании с просьбой прокомментировать задержку рейса.
3 декабря в Новосибирске приземлился самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Хабаровска в Екатеринбург. Борт должен был приземлиться в Толмачево на дозаправку и улететь, но вылет задержали.