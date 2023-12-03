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Более 50 человек застряли в аэропорту Толмачево — их рейс задержан на 38 часов

В транспортной прокуратуре назвали причину задержки

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Продолжительность задержки рейса составляет 38 часов

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В Новосибирске задержали вылет самолета в аэропорт Талакан Якутии. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, продолжительной задержки авиарейса составляет 38 часов.

Уточняется, что речь идет о самолете авиакомпании «ИрАэро». Выполнение рейса задержали по причине технической неисправности борта.

— Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, направленные на предоставление гражданам полного комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, — указано в сообщении.

По информации ведомства, вылет самолета неоднократно откладывали, сейчас он назначен на 04:20 часов 4 декабря. Отправку рейса ожидают 53 пассажира.

На сайте аэропорта Толмачево указано, что по расписанию вылет самолета в Талакан был назначен на 13:50 часов 2 декабря. В статусе рейса уточняется, что регистрация на самолет завершена.

НГС обратился к специалистам авиакомпании с просьбой прокомментировать задержку рейса.

3 декабря в Новосибирске приземлился самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Хабаровска в Екатеринбург. Борт должен был приземлиться в Толмачево на дозаправку и улететь, но вылет задержали.

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