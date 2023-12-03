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«Сработал датчик возможной неисправности»: самолет «Уральских авиалиний» из Хабаровска застрял в Новосибирске

Борт должен был приземлиться в Толмачево на дозаправку и улететь в Екатеринбург, но вылет задерживают

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Пассажиров выпустили из самолета в Новосибирске

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Хабаровска в Екатеринбург приземлился в Новосибирске. Об этом сообщает E1.RU.

Как рассказали изданию пассажиры, посадка в Толмачево была запланирована в маршруте, но вылет из аэропорта задерживается на несколько часов.

— Летим из Хабаровска. Борт прилетел туда с опозданием и мы вылетели на 50 минут позже. Самолет посадили в Новосибирске на дозаправку, а потом мы не смогли взлететь. Нас два часа продержали на «парковке» для самолетов. Нам сказали, что из-за оформления формальностей в аэропорту вылета случилась задержка, — рассказала E1.RU пассажирка рейса Ольга.

После двух часов ожидания в салоне, пассажиров высадили и доставили в здание аэропорта. По словам читательницы E1.RU, ожидать вылета они будут не менее двух часов.

По данным сервиса Flightradar, самолет действительно приземлился в Толмачево.

Авиалайнер должен был остановиться в Новосибирске на дозаправку и улететь

Авиалайнер должен был остановиться в Новосибирске на дозаправку и улететь

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Информацию о посадке подтвердили E1.RU в пресс-службе авиакомпании.

— На борту сработал датчик возможной неисправности. Производится техническая проверка для обеспечения безопасного полета, — объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Вчера, 2 декабря, в Челябинске закрыли аэропорт для очистки взлетно-посадочных полос от снега. Из-за этого более чем на час задержали вылет рейса в Новосибирск.

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Уральские авиалинииСамолетТолмачевоАэропортЕкатеринбург
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