«Сработал датчик возможной неисправности»: самолет «Уральских авиалиний» из Хабаровска застрял в Новосибирске

Как рассказали изданию пассажиры, посадка в Толмачево была запланирована в маршруте, но вылет из аэропорта задерживается на несколько часов.

— Летим из Хабаровска. Борт прилетел туда с опозданием и мы вылетели на 50 минут позже. Самолет посадили в Новосибирске на дозаправку, а потом мы не смогли взлететь. Нас два часа продержали на «парковке» для самолетов. Нам сказали, что из-за оформления формальностей в аэропорту вылета случилась задержка, — рассказала E1.RU пассажирка рейса Ольга.

