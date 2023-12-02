Уже около часа сидим в самолете: в Челябинске из-за снега закрыли аэропорт — вылет рейса в Новосибирск задерживается

В Челябинске закрыли аэропорт для очистки взлетно-посадочных полос от снега. Из-за этого более чем на час задержали вылет рейса S7 5026 в Новосибирск.
Как сообщила читательница НГС Марина, которая сейчас ожидает вылет самолета в Новосибирск, рейс должен был вылететь в 14:55 по местному времени, но из-за снега произошла задержка.
— Аэропорт закрыли из-за снегопада на очистку полосы, пока на 40 минут. Пассажиры, которые должны были вылететь в Новосибирск уже находятся на боту, но вылет перенесли на 16:10, — пояснила женщина.
В диспетчерской аэропорта подтвердили, что сейчас аэропорт закрыт для уборки взлетно-посадочных полос.
— Действительно аэропорт закрыт для чистки взлетно-посадочных полос. Вылет перенесен на 16:10. Задержка произошла только на рейсе до Новосибирска, так как это единственный самолет, который должен был вылететь в это время, — пояснил диспетчер.
Ранее рейс в Дубай из Новосибирска задержали на 19 часов. Авиакомпания не получила разрешение от Росавиации.