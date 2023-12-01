Во время визита Медведева в Новосибирск по Большевичке проехал кортеж — видео с перекрытием дороги

В Новосибирске вечером 1 декабря перекрыли улицу Большевистскую из-за кортежа. Об этом НГС сообщили очевидцы.
— Перекрыли дорогу, стоим уже 15 минут, никого не пускают, — комментирует видео Константин.
Судя по видео, дорогу перекрыли в районе Речного вокзала. На кадрах видно, как в сторону центра едет кортеж в сопровождении машин ГИБДД.
Ранее стало известно, что в Новосибирск с рабочим визитом прибыл зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В Новосибирске он проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками.
В пресс-службе правительства региона не смогли прокомментировать эту ситуацию.