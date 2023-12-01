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Во время визита Медведева в Новосибирск по Большевичке проехал кортеж — видео с перекрытием дороги

ГИБДД перекрыла участок у Речного вокзала

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По словам очевидцев, проезд был закрыт около 15 минут

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В Новосибирске вечером 1 декабря перекрыли улицу Большевистскую из-за кортежа. Об этом НГС сообщили очевидцы.

— Перекрыли дорогу, стоим уже 15 минут, никого не пускают, — комментирует видео Константин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Константин

Судя по видео, дорогу перекрыли в районе Речного вокзала. На кадрах видно, как в сторону центра едет кортеж в сопровождении машин ГИБДД.

Ранее стало известно, что в Новосибирск с рабочим визитом прибыл зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В Новосибирске он проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками.

В пресс-службе правительства региона не смогли прокомментировать эту ситуацию.

Дмитрий МедведевКортежПолицияНовосибирск
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