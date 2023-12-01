Во время визита Медведева в Новосибирск по Большевичке проехал кортеж — видео с перекрытием дороги

Ранее стало известно, что в Новосибирск с рабочим визитом прибыл зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В Новосибирске он проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками.