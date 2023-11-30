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«Приближается к финалу»: в Новосибирске заканчивают подготовку документов для сдачи «Спортивной»

Дата открытия пока неизвестна

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Стоимость строительства оценивали в 4,6 миллиарда рублей

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Подготовку документов на сдачу станции метро «Спортивная» в Новосибирске заканчивают. Когда работа будет завершена, сдача объекта ускорится.

— В активной фазе ведется работа по получению экспертизы. Приближается к финалу, так, во всяком случае, докладывают. Работа ведется активно, нам в этом помогает, в том числе, аппарат правительства Новосибирской области. Надеемся, что в ближайшее время вопрос экспертизы будет решен. Это центральный вопрос. После этого финальная стадия, сдача станции катализируется существенно, — рассказал мэр анатолий Локоть на пресс-конференции 30 ноября.

Сдачу станции метро «Спортивная» переносили несколько раз. Мы собрали все обещания властей в одной инфографике.

Осенью НГС вспоминал хронологию строительства «Спортивной». Судьба объекта всегда зависела от того, что собирались построить рядом, на берегу Оби. Еще в 1960-е годы там хотели построить «Сибирские Лужники», а в 2000-е годы в застройку намеревалась вложиться китайская компания. Что могло появиться рядом со станцией — читайте в материале НГС.

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Станция СпортивнаяАнатолий ЛокотьМэрия НовосибирскаСтроительство
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