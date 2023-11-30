«Приближается к финалу»: в Новосибирске заканчивают подготовку документов для сдачи «Спортивной»

Осенью НГС вспоминал хронологию строительства «Спортивной». Судьба объекта всегда зависела от того, что собирались построить рядом, на берегу Оби. Еще в 1960-е годы там хотели построить «Сибирские Лужники», а в 2000-е годы в застройку намеревалась вложиться китайская компания. Что могло появиться рядом со станцией — читайте в материале НГС.