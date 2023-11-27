«Обрабатываем реагентами»: Анатолий Локоть заявил о борьбе с гололедом . Заметили ли это горожане?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в городе приступили к зимней уборке дорог, и особое внимение уделяют тротуарам. При этом горожане сообщают, что с гололед есть даже в центре.
Об уборки дорог Анатолий Локоть рассказал во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 27 ноября.
— В Новосибирске в связи с тем, что переменная погода, качели из 0 градусов в минус, уборка, содержание города проводится в зимнем варианте. Даже приступили к вывозу снега. Все дороги и магистрали находятся в нормативе, особое внимание тротуарам, обрабатываем реагентами, чтобы избежать гололедицы, — заявил мэр.
Несмотря на внимание мэрии к тротуарам, в редакцию НГС на выходных поступали сообщения о гололеде. Так, читательница НГС Антонина рассказала, что сильно ударилась в центре города:
— Днем 25 декабря шла по Первомайскому скверу. Участков, где не было бы льда, не заметила. Даже песком или солью не посыпали, людям приходилось передвигаться максимально аккуратно. Но и это не всегда помогает. Я поскользнулась, упала, ударилась головой и поясницей. К счастью, обошлось без с серьезных последствий.
По словам сибирячки, на прилегающих улицах тоже было много гололеда.
26 ноября, читатель НГС снял видео во время своей прогулки с собакой. На нем видно, что на гололеде заскользил даже питомец.
Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на рабочую неделю с 27 ноября по 1 декабря. Ожидается, что тепло сохранится.