«Обрабатываем реагентами»: Анатолий Локоть заявил о борьбе с гололедом . Заметили ли это горожане?

Об уборки дорог Анатолий Локоть рассказал во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 27 ноября.

— В Новосибирске в связи с тем, что переменная погода, качели из 0 градусов в минус, уборка, содержание города проводится в зимнем варианте. Даже приступили к вывозу снега. Все дороги и магистрали находятся в нормативе, особое внимание тротуарам, обрабатываем реагентами, чтобы избежать гололедицы, — заявил мэр.

