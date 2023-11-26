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«Собака поскользнулась и укатилась»: в городе сильный гололед — забавное видео с утренней прогулки новосибирца

Пешеходам и водителям нужно быть аккуратнее

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Тротуары очень скользкие!

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В Новосибирске сегодня, 26 ноября, утром на тротуарах и дорогах очень скользко. Лед покрыл выпавший ночью снег. И водителям и пешеходам стоит быть более внимательными и аккуратными.

— Вот такие следы не потому, что я ходить не умею. Это гуляю собаку. Даже собака скользила. Сегодня ужасно скользко, все тротуары покрыты льдом и сверху снежком — соответственно это дополнительная опасность. Вот собака поскользнулась и укатилась, — прислал видео в редакцию читатель НГС Сергей.

Результаты прогулки можно увидеть в ролике.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Читатель НГС Сергей

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