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Мороз или дождь? Каким будет первый день зимы в Новосибирске — изучаем прогнозы

Любителям холода придется подождать

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Новогоднее настроение явно задержится вместе со снегопадами

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Меньше недели остается до календарного начала зимы. В этом году осень балует новосибирцев теплой погодой. Изучаем прогнозы сервисов на 1 декабря — с чего в городе начнется зима.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем ожидается около -2 градусов и чуть прохладнее ночью. Снегопадов не будет, но и солнышко не выглянет из-за туч.

Осадки не ожидаются

Осадки не ожидаются

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Новосибирский гидрометцентр дает примерно такие же цифры. При этом обещает небольшой снегопад.

Если и будет снег — то очень слабый

Если и будет снег — то очень слабый

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Gismeteo обещает 1 декабря дождь с мокрым снегом! Температура днем прогреется до +1 градусов, а ночью упадет до -3 градусов.

Опять доставать зонтики?

Опять доставать зонтики?

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Более подробно о том, каким будет начало зимы вы можете узнать из прогноза новосибирских синоптиков.

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