Мороз или дождь? Каким будет первый день зимы в Новосибирске — изучаем прогнозы

Меньше недели остается до календарного начала зимы. В этом году осень балует новосибирцев теплой погодой. Изучаем прогнозы сервисов на 1 декабря — с чего в городе начнется зима.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем ожидается около -2 градусов и чуть прохладнее ночью. Снегопадов не будет, но и солнышко не выглянет из-за туч.
Новосибирский гидрометцентр дает примерно такие же цифры. При этом обещает небольшой снегопад.
Gismeteo обещает 1 декабря дождь с мокрым снегом! Температура днем прогреется до +1 градусов, а ночью упадет до -3 градусов.
Более подробно о том, каким будет начало зимы вы можете узнать из прогноза новосибирских синоптиков.