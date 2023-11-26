Мороз или дождь? Каким будет первый день зимы в Новосибирске — изучаем прогнозы

Меньше недели остается до календарного начала зимы. В этом году осень балует новосибирцев теплой погодой. Изучаем прогнозы сервисов на 1 декабря — с чего в городе начнется зима.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем ожидается около -2 градусов и чуть прохладнее ночью. Снегопадов не будет, но и солнышко не выглянет из-за туч.