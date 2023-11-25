Выше нормы на 3–5 градусов: чего ждать от погоды в Новосибирской области в конце декабря

В Новосибирской области, по прогнозу синоптиков, в конце ноября и начале декабря ожидаются слабо отрицательные температуры. Снегопад и мокрый снег прекратятся в понедельник, 27 ноября.
Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова:
— Осадки будут прекращаться с понедельника, по востоку области сохраняется ночью небольшой снег. Начало рабочей недели будет преимущественно без осадков. Во вторник и среду ночные температуры будут -5…-10 до -16 градусов, днем от -1 до -7 градусов.
В воскресенье и понедельник через Новосибирскую область пройдет циклоническое образование. Затем регион попадет в область повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, днем температуры опустятся до слабо отрицательных.
— Неустойчивая погода будет сохраняться до конца месяца. В начале декабря тоже сохраняется тепло. Значения температуры будут в таком же формате, должны пройти осадки в виде снега и мокрого снега. Пока кардинальных изменений в погоде мы не ожидаем. Не прогнозируются более сильные перепады и существенное понижение температуры. Сейчас тепло, немного похолодает, но все равно температуры выше нормы на 3–5 градусов.
На этой неделе, после похолодания, новосибирцы вышли покататься на коньках по Обскогому морю. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.